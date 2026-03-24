Inflación en México repunta a 4.63% en primera quincena de marzo

La inflación en México se aceleró a 4.63% anual durante la primera quincena de marzo de 2026, manteniendo su tendencia al alza y superando el objetivo del 3% del Banco de México, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

El dato también se ubicó por encima del 3.67% registrado en el mismo periodo de 2025 y del 3.69% con el que cerró el año pasado, lo que confirma un repunte en los precios al consumidor.

En términos quincenales, el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) creció 0.62%, cifra significativamente mayor al 0.14% observado en el mismo lapso del año anterior.

Presiones en inflación subyacente

El índice subyacente, considerado un mejor indicador de la tendencia inflacionaria al excluir productos volátiles como alimentos y energéticos, aumentó 0.22% quincenal y 4.46% anual.

Dentro de este componente, las mercancías subieron 0.20% en la quincena y 4.43% en el año, mientras que los servicios avanzaron 0.25% quincenal y 4.49% a tasa anual.

Aumentos en productos agropecuarios

El componente no subyacente mostró mayor volatilidad, con un incremento de 1.96% quincenal y de 5.18% anual.

Destaca el alza en los productos agropecuarios, que aumentaron 3.83% respecto a la quincena previa y 9.69% en comparación anual, presionando de forma importante el nivel general de precios.

Por su parte, los energéticos y tarifas autorizadas por el gobierno registraron un incremento de 0.48% quincenal y de 1.76% anual.

Canasta básica y tendencia inflacionaria

El índice de precios de la canasta de consumo mínimo, integrada por 170 bienes y servicios, subió 0.69% quincenal y 4.61% anual, reflejando el impacto directo en el poder adquisitivo de los hogares.

En perspectiva, la inflación cerró 2025 en 3.69%, por debajo de las expectativas del mercado y con una tendencia descendente respecto a años previos, cuando alcanzó niveles de 7.82% en 2022 y 7.36% en 2021, los más altos en dos décadas.

El repunte inflacionario se ubica por encima de la meta del Banco de México, que el pasado 5 de febrero decidió mantener su tasa de interés en 7%, tras una serie de recortes consecutivos.

Comentarios