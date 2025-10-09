Inflación se ubica en 3.76% y suma dos meses de incrementos

Durante septiembre de este año, los precios en México retomaron su tendencia alcista.

Y es que, en ese mes, la inflación anual de México se ubicó en 3.76% y acumuló dos meses consecutivos con incrementos.

Según el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (Inegi), el indicador se posicionó apenas por debajo del 3.78% previsto por los analistas encuestados, aunque por encima del 3.57% registrado en agosto.

No obstante, todavía se coloca por debajo del 4.58% de septiembre de 2024 y muy cerca del objetivo de 3% del Banco de México.

“El incremento de la inflación general fue consecuencia de que sus dos componentes subieron. Por ejemplo, la inflación subyacente (que mide la variación de precios que excluye productos volátiles como los alimentos frescos y los productos energéticos, como la gasolina y el gas) se ubicó en 4.28% anual, su nivel más alto desde abril de 2024, debido a la inflación de mercancías, que se ubicó en 4.19% anual y se aceleró por noveno mes al hilo, siendo el principal riesgo para la inflación".

"Por el contrario, la inflación de servicios se ubicó en 4.36% anual, hilando tres meses al hilo de desaceleración y limitando la aceleración del componente subyacente”, explicaron analistas.

En el caso de la inflación no subyacente (variación de los precios de bienes y servicios cuyos costos son muy volátiles o están influenciados por factores externos y temporales, como los precios de la energía y alimentos no procesados), el Inegi informó que se ubicó en 2.02% anual, siendo su segundo mes al hilo de aceleración.

Al interior, los agropecuarios registraron una inflación de 2.76% anual, acelerándose con respecto al mes pasado.

Por su parte, la inflación de energéticos y tarifas autorizadas por el gobierno se ubicó en 1.42% anual, desacelerándose por tercer mes al hilo.

Lo que se observa es que, en septiembre de 2025, los productos con mayor incremento fueron chile serrano, tomate verde y piña, con aumentos de 17.60%, 12.93% y 10.18%, respectivamente.

“En este contexto, es evidente que la inflación ha retomado una tendencia al alza. Por esto, sería prudente que el Banco de México haga una pausa en su ciclo de recortes en la tasa de interés, sobre todo al considerar que la tasa de interés real ex ante se ubica en 3.57%, ligeramente por debajo del rango superior estimado por el Banco de México para la tasa neutral real, entre 1.8% y 3.6%, donde ya no hay un combate activo contra la inflación”, comentó Grupo Financiero Base al respecto.

Comentarios