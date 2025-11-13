‘Inyectará’ NVIDIA su tecnología en Nuevo León

La tecnología de NVIDIA, empresa tecnológica estadounidense especializada en inteligencia artificial (IA) mediante el diseño de unidades de procesamiento gráfico y sistemas en chip, ya tiene un próximo destino de aterrizaje: Nuevo León.

Con ello se dará pauta a que el estado se consolide como un hub de IA en América Latina, aseguró el gobernador de Nuevo León, Samuel García, durante el evento IA+ | Inversión Acelerada.

"Nuevo León se va a convertir en el hub de Inteligencia Artificial y qué mejor que con este gran anuncio de una inversión histórica de $1 billón de dólares ($1,000 millones de dólares) del primer Green Data Center.

Nuevo León avanza al futuro con lo que voy a llamar el nuevo paradigma de la industria verde, que le apuesta a la inteligencia artificial, a la automatización, a la energía verde. Que se consolide y empiece en Nuevo León, para mí es muy grato que va a ser en mi sexenio cuando empiece esta nueva industria del futuro de México, y que empiece en Nuevo León", subrayó durante dicho evento celebrado en la Ciudad de México.

Ese proyecto en el que participa NVIDIA es encabezado por las compañías AI-GDC y Cipre Holding, las cuales invertirán $1,000 millones de dólares en los siguientes diez años en la instalación e infraestructura (servidores) de un centro de operaciones en donde NVIDIA aportará lo último en tecnología e IA, y que a su vez podrán ofrecerle a las empresas.

En específico, NVIDIA diseña chips y los vende a las empresas que fabrican los data centers.

En entrevista con El Horizonte, Emmanuel Loo, subsecretario de Inversión de la Secretaría de Economía de Nuevo León, confirmó que dicho data center estará ubicado en la colonia Obispado de Monterrey, y adelantó que más adelante instalarán una mega bodega en un espacio aún por definir.

Se trata del primer Centro de Cómputo de Alto Rendimiento e Inteligencia Artificial con tecnología NVIDIA en Latinoamérica.

“Se detonará el ecosistema de IA de Nuevo León y de México. El primer paso es el centro de operaciones que estará en el Obispado y el segundo paso ya es la bodega que están evaluando; es montar una bodega enorme. NVIDIA no pone dinero en ninguno de los proyectos; ellos solo ponen la tecnología y venden sus servidores y hacen convenios con los desarrolladores de data centers”, explicó en entrevista para este medio.

El proyecto del “Green Data Center” llamado Centro de Cómputo de Alto Rendimiento e Inteligencia Artificial consolidará a Nuevo León como el hub tecnológico más avanzado de América Latina, al ser el primer green data center IA Ready del país, diseñado bajo estándares internacionales de eficiencia energética, sostenibilidad y capacidad de procesamiento de datos a gran escala.

Ese centro empezará a instalarse en el 2026 y se desarrollará en fases hasta 2030, generando empleos de alta especialización y fomentando la colaboración con universidades, startups y centros de investigación.

El centro operará bajo el programa NVIDIA Cloud Partner (NCP), que certifica a proveedores capaces de ofrecer infraestructura de cómputo GPU y servicios avanzados en la nube para proyectos de IA, ciencia de datos y modelado computacional.

Estará diseñado de forma sustentable, con energías limpias y sistemas de enfriamiento sostenible.

Crearán la Subsecretaría de Inversiones e Inteligencia Artificial.

El gobernador del estado, Samuel García, también anunció la creación de una nueva Subsecretaría de Inversiones, Innovación e Inteligencia Artificial en Nuevo León.

A través de esta dependencia se coordinará la llegada de empresas tecnológicas y se fomentará el desarrollo de talento especializado.

“He dado instrucciones para crear la Subsecretaría de Inversiones, Innovación e Inteligencia Artificial, para seguir atrayendo más empresas y grandes proyectos como este; Nuevo León avanza hacia un nuevo paradigma de industria verde que apuesta por la automatización, la energía limpia y la inteligencia artificial”, subrayó el mandatario estatal.

SE UNEN E IMPULSAN LA IA EN MÉXICO

NVIDIA

Fundada en abril de 1993 en Santa Clara, California, EUA, por Jensen Huang, Chris Malachowsky y Curtis Priem.

Se trata de una corporación tecnológica que desarrolla GPUs (procesadores gráficos), software de IA, semiconductores y soluciones para centros de datos. Sus productos se usan en industrias como salud, automotriz, robótica, telecomunicaciones y entretenimiento.

De acuerdo con los datos más recientes, tiene cerca de 30,000 empleados.

NVIDIA es parte de los índices bursátiles NASDAQ-100, S&P 100 y S&P 500 y se convirtió en la primera compañía del mundo en superar los $4 billones en capitalización de mercado, impulsada por la alta demanda de sus chips de inteligencia artificial (IA).

Cipre Holding

Es una empresa de consultoría e innovación tecnológica, con sede en Ciudad de México, y es liderada por el actual presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Francisco Cervantes.

Su enfoque está en alianzas estratégicas, infraestructura avanzada e integración de inteligencia artificial para transformar industrias. La compañía brinda empleo a entre 201 y 500 empleados.

AI-GDC

AI-GDC (D1-GDC/AI Green Data Centers) es una empresa mexicana con sede en Monterrey, Nuevo León, que se dedica a la construcción y operación de centros de datos con un enfoque específico en la inteligencia artificial (IA).

Fue fundada recientemente para posicionar a México como líder en el sector.

Actualmente tiene dos inversionistas y varios socios, de los cuales dos de ellos tienen capital dentro de la industria de data centers.

Cuenta con alianzas estratégicas con gigantes tecnológicos y también con bancos internacionales que son los que fondean sus proyectos.

