Lisa Cook enfrenta investigación por fraude e impugna despido

El Departamento de Justicia inició una investigación por las acusaciones de fraude hipotecario del gobierno estadounidense contra Lisa Cook, gobernadora de la Reserva Federal (Fed).

La funcionaria está desafiando los esfuerzos del gobierno federal para destituirla del cargo, en lo que asegura se trata de una medida que tiene como objetivo socavar la independencia del banco central.

Los investigadores han emitido citaciones como parte de una pesquisa en torno a Cook, la cual se deriva de un recurso penal por parte del principal regulador de vivienda del país, la Agencia Federal de Financiamiento de la Vivienda, de acuerdo con fuentes que hablaron con las agencias The Associated Press y Reuters bajo condición de anonimato.

Un portavoz del Departamento de Justicia se negó a comentar sobre la investigación.

La noticia de la investigación surge en medio de una disputa legal en torno al anuncio del presidente Donald Trump el mes pasado sobre el despido de Cook, una acción con la que ella asegura el mandatario busca tomar el control del banco central, que suele estar protegido de la presión política y es el encargado de tomar decisiones sobre el aumento o la reducción de las tasas de interés.

Como se recordará, Trump tomó la decisión de despedir a Cook el 25 de agosto, después de que una persona designada al cargo por el mandatario asegurara que ella cometió un fraude hipotecario relacionado con dos propiedades que compró en 2021, antes de unirse a la Fed.

Hace una semana se dio a conocer que Lisa Cook presentó una demanda para conservar su puesto en la Junta, después de que el presidente Donald Trump anunciara a inicios de esta semana que la destituía de su cargo.

La demanda interpuesta pide a un juez que declare ilegal el intento de Trump de sacarla del cargo y que confirme que sigue siendo miembro activo de la Reserva Federal.

El recurso abre la puerta a una batalla legal de alto riesgo con grandes implicaciones para la Fed y para el poder de la Presidencia, en momentos en que Trump busca consolidar su control sobre partes del gobierno que antes se consideraban sagradas y libres de influencia política.

