Llegan más empresas: NL sumará $1,500 mdd de inversión

Al cierre del primer trimestre del año, Nuevo León espera alcanzar $1,500 millones de dólares por concepto de Inversión Extranjera Directa(IED).

Iván Rivas, Secretario de Economía en el estado, destacó que como parte de esta dinámica, es que hoy se cuenta con al menos 20 proyectos de inversión confirmados para ejecutarse en la entidad durante los próximos meses.

"Seguimos con muy buena expectativa, estamos teniendo casi $1.2 a $1.3 millones de dólares y esa tendencia va a seguir, lo que consideramos es que entre $1.3 y $1.5 mil millones de dólares, es con lo que vamos a cerrar el primer trimestre del año (en captación de inversión extranjera directa)

Ahorita les dije de 20 proyectos que tenemos aquí, que nos han compartido sus números y sus empleos, la cifras son las registradas en la Secretaría de Economía federal", expresó. Son proyectos confirmados que van a venir, seguimos teniendo una presencia importante de Asia, japoneses, coreanos, chinos, y no podemos soslayar la importancia que tiene Estados Unidos, apuntó el funcionario tras participar en la 48° Asamblea General de Socios de la American Chamber/Mexico Capítulo Monterrey.

Paralelo a ello mencionó que confían en que temas como la escasez de agua y el encarecimiento del gas no inhiban la inversión que pudiera llegar al estado en el futuro.

"Hasta ahorita no hemos tenido problema de agua en el sector industrial, porque si recuerdan casi todo el sector industrial usa agua tratada, desde luego que el problema del agua es un problema latente, tangible y no lo podemos negar, pero para la industria no es tan importante, por el agua tratada. Todos los proyectos que llegan siempre nos dicen, llévame con CFE, llévame con AyD y dime que voy a tener gas.

Dependemos del gas de Texas y Estados Unidos y eso está garantizado, pero puede ser que como el gas se rige por precios internacionales sea un poco más caro, pero incertidumbre de no tener gas, de eso ahorita no hay riesgo", aclaró.