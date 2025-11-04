Logra empleo en el país 21.6 millones de puestos en octubre

Durante el mes de octubre, el empleo formal en México alcanzó un nuevo récord histórico al registrar 21 millones 639,050 puestos de trabajo.

La cifra fue la segunda más alta desde que se tiene registro, informó Zoé Robledo, director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Tan solo en octubre se generaron 198,454 empleos formales, lo que además representa la tercera cifra más alta para un mes de octubre en toda la historia del instituto.

Con ello, de enero a octubre de 2025, se han creado más de 400,000 nuevos puestos de trabajo, equivalente a una tasa de crecimiento del 1.88 por ciento.

A su vez, el instituto destacó que durante octubre del presente año el empleo formal mostró un desempeño positivo en todos los sectores económicos.

“Estos datos hablan de la solidez del crecimiento del empleo formal en México”, subrayó el titular del IMSS, quien precisó que aún no se contabilizan los empleos derivados del programa piloto para trabajadores de plataformas digitales, por lo que la cifra final podría incrementarse.

Además del crecimiento en cantidad, Robledo resaltó los avances en la calidad del empleo y su estabilidad.

Entre algunos números, mencionó que el 87.4% de los puestos registrados son permanentes, lo que representa el porcentaje más alto en toda la historia del Instituto Mexicano del Seguro Social.

“De los más de 22.6 millones de trabajadoras y trabajadores afiliados, 19 millones cuentan con un empleo permanente, lo que refleja un cambio importante respecto a los años anteriores, cuando predominaban los empleos eventuales”, destacó.

En materia salarial, el salario base de cotización promedio alcanzó los $623.5 pesos diarios, lo que representa un incremento anual del 7.4 por ciento.

“Esto también demuestra que los trabajadores están accediendo a mejores salarios”, enfatizó.

Aunado a ello, se informó que la participación de las mujeres en el empleo formal sigue en aumento.

Actualmente, 9 millones 195,000 mujeres están registradas en el IMSS, equivalente al 40.6% del total de trabajadores.

Durante 2025, se han creado 100,000 nuevos empleos para mujeres, reflejando avances importantes en inclusión laboral.

El director general del IMSS afirmó que los resultados de octubre confirman una tendencia positiva y sostenida en la generación de empleo, la cual se ve impulsada por la estabilidad económica y las políticas de fortalecimiento del mercado laboral.

