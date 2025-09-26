Los ‘cincuentones’: la generación que mueve el consumo en México

La generación que hoy mueve el consumo en México son los mayores de 50 años de edad.

De hecho, de acuerdo con expertos, hoy se colocan como el grupo con mayor influencia y solidez al momento de comprar.

Este segmento concentra un consumo significativo, se distingue por su responsabilidad en los pagos y mantiene relaciones de confianza con las marcas que saben escucharlos, destaca un reporte reciente.

Más allá de su peso económico, su comportamiento refleja estabilidad y resiliencia: son consumidores leales que priorizan calidad y seguridad, capaces de sostener el mercado incluso en contextos económicos complejos.

Su influencia es tal que también está transformando la manera en que las empresas deben entender y atender al consumidor en el país.

De acuerdo con la firma Kantar, el 32% de los hogares en México están encabezados por una persona mayor de 50 años, y estos han incrementado sus compras por ocasión en 7.6% más que hace un año, superando a otros grupos de edad.

Su gasto se concentra principalmente en alimentos, salud y cuidado personal, categorías en las que priorizan calidad, seguridad y confianza, lo que los consolida como clientes resilientes y capaces de sostener el consumo pese a que la situación económica no sea la más favorable.

Un dato interesante también muestra que en México hay 25.9 millones de personas mayores de 53 años, un grupo que combina hábitos tradicionales y digitales, y es que el 82.5% sigue comprando en mercados o tiendas, pero el 84% también dedica tiempo a actividades como Internet, llamadas o mensajes.

Además, más de la mitad de la población viaja al menos una vez al año y, dentro de ese contexto, las personas de más de 50 años tienden a planear con mayor rigor su gasto vacacional, lo que impulsa consumo en transporte, hospedaje y experiencias culturales.

Este segmento diversifica su gasto entre comercio tradicional y servicios de viaje, favoreciendo propuestas que ofrezcan valor y confianza.

A esto se suma que las personas de ese rango de edad representan el segundo grupo con mayor crecimiento en el acceso a créditos formales: 25% cuenta con una tarjeta de crédito, 9% accede a un crédito para vivienda y 3% obtiene créditos personales.

“Vemos en estos datos la confirmación de que los mayores de 50 son un consumidor estratégico y en expansión, capaz de sostener categorías clave y de abrir nuevas oportunidades para la economía, las empresas y los gobiernos que logren conectar con ellos”, comentó Óscar Berumen, director general de Grupo Viraal.

Reiteró que “las personas de más de 50 años representan hoy un segmento estratégico para el consumo en México, con hábitos sólidos y un compromiso que impulsa a las organizaciones que saben responderles”.

En definitiva, las personas mayores de 50 años son hoy una fuerza transformadora del consumo en México, pues representan estabilidad, poder adquisitivo y confianza. Entenderlos y atenderlos con respeto no solo abre nuevas oportunidades de negocio, también permite construir relaciones sólidas y sostenibles con una generación que exige ser reconocida en su verdadero papel, es decir, la que mueve el consumo y la economía en el país.

