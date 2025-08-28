Cerrar X
finanzas_aranceles_6ef1b5f4e3
Finanzas

‘Manchan’ sectores automotriz y petrolero avance en exportaciones

Aunque los envíos de México al exterior crecieron 3.95% al ubicarse en $56,708 millones de dólares durante julio, dichos rubros muestran cifras a la baja

  • 28
  • Agosto
    2025

Las exportaciones mexicanas tuvieron un avance cercano al 4% durante el mes de julio; sin embargo, su desempeño se ve impulsado por algunos sectores en específico.

Lo que se observa es que las exportaciones de México alcanzaron un repunte de 3.95% al ubicarse en $56,708 millones de dólares, según cifras del Inegi. 

Ese avance se atribuyó al crecimiento de las exportaciones no petroleras, que crecieron a una tasa anual de 5.21 por ciento. 

Al interior, el crecimiento de las exportaciones no petroleras estuvo explicado por el componente manufacturero, con un crecimiento anual de 5.29%, que a su vez se explicó principalmente por los envíos manufactureros, excluyendo al sector automotriz, los cuales aumentaron 11.73% a tasa anual.

En contraste, las exportaciones petroleras siguen mostrando una contracción en sus envíos al exterior al caer 23.04% en el periodo.

Lo mismo pasa con las exportaciones automotrices, las cuales mostraron una contracción anual de 7.00%, debido a la imposición de aranceles sectoriales por parte de Estados Unidos.  

Analistas señalan que, con lo anterior, las exportaciones automotrices han caído a tasa anual en 5 de los 7 meses del año actual.

“La caída en las exportaciones del sector automotriz está relacionada principalmente con el cobro de los aranceles sectoriales de Estados Unidos, sumado a la desaceleración económica en ese país y la alta cartera vencida”, añadieron.

Por otro lado, los números arrojan que en los primeros siete meses del 2025, las exportaciones totales crecieron 4.29% anual, crecimiento similar al 4.31% registrado en el mismo periodo del año anterior.

Este crecimiento está impulsado por las exportaciones no petroleras que acumulan un avance de 5.77 por ciento. 

Al interior, las manufactureras acumulan un crecimiento de 6.09%, ante el avance de 11.92% de las exportaciones manufactureras no automotrices.

En contraste, las exportaciones automotrices acumulan una contracción de 4.49% en los primeros siete meses del año, la mayor desde 2020, cuando fue de 
-30.59% y antes de esa fecha, desde 2009, cuando cayeron -40.61 por ciento.

 


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

nl_sandra_panames_mc_dfbd5e3f05
Nombran a Sandra Pámanes coordinadora de MC en el Congreso Local
Visitara_Samuel_la_mananera_de_Sheinbaum_en_cara_al_Mundial_7e6cedf2ca
Visitará Samuel la mañanera de Sheinbaum de cara al Mundial
finanzas_turismo_e51fd66320
'Acapara' Norteamerica el turismo internacional
publicidad

Últimas Noticias

Ariana_Grande_anuncia_The_Eternal_Sunshine_Tour_d81e1bbaa7
Ariana Grande anuncia fechas 'The Eternal Sunshine Tour'
Presentan_iniciativa_viernes_muy_mexicano_98f4bf6387
Presentan 'Viernes Muy Mexicano' para negocios familiares
Inician_obras_para_el_Polo_del_Bienestar_en_Huamantla_Tlaxcala_c8a9c4393d
Inician obras para el Polo del Bienestar en Huamantla, Tlaxcala
publicidad

Más Vistas

nl_viaducto_tren_ligero_86272a9081
Construirán viaducto elevado para tren de pasajeros de Monterrey
nl_capital_tech_091fcaff09
Truena otra Sofom: llega a $5,000 mdp monto defraudado a regios
Whats_App_Image_2025_08_27_at_12_47_40_AM_1_0049c68a66
Preventas de 'depas' dejan enganches perdidos y promesas rotas
publicidad
×