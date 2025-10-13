Manufactureras de exportación cruzan fronteras y crecen 12% en NL

Las empresas manufactureras de exportación (IMMEX) en Nuevo León, es decir, aquéllas que importan materias primas para transformarlas en un producto final y exportarlo, están creciendo de forma sostenida y muy por encima del promedio nacional.

Así lo muestran datos recientes, en los que se observa que, en los últimos cinco años, el número de establecimientos IMMEX en la entidad creció 12.6%, al pasar de 651 en el segundo trimestre de 2020 a 733 en igual lapso del 2025.

Este avance contrasta ampliamente con el desempeño a nivel nacional, en donde el número de empresas IMMEX pasó de 5,189 a 5,251 en igual comparativa, un alza de apenas 1.2 por ciento.

Aunado a ello, por medio de un análisis basado en datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) Nuevo León destacó que el estado fue uno de los siete del país que consiguieron un aumento en el número de establecimientos activos dentro del programa IMMEX.

Las otras entidades con tasas positivas de 2020 a la fecha fueron Guanajuato, con un alza de 10%; Querétaro, con 8.6%; San Luis Potosí, con 8.5%; Coahuila, con 4.1%; Jalisco, con 2.5%, y Baja California, con 0.6 por ciento.

Por el contrario, los estados con peores bajas de establecimientos IMMEX fueron Ciudad de México, Yucatán y Sonora, con -25%, -13.2% y -10%, respectivamente.

“Nuevo León, en el segundo trimestre del año, fue la tercera entidad con mayor valor en sus exportaciones en el país, solo superada por las de Chihuahua y Coahuila".

"De enero a junio, el valor de sus exportaciones fue de $27,730 millones de dólares, un 5% superior al que había en el mismo periodo de 2024”, refirió el organismo.

Este dinamismo también se ha visto impulsado por la decisión de múltiples empresas internacionales de reubicar parte de sus operaciones en Nuevo León ante los nuevos aranceles impuestos por Estados Unidos a productos provenientes de Asia y otros países.

El estado ha sido particularmente beneficiado por su cercanía con la frontera, su infraestructura logística y su ecosistema industrial consolidado, que han permitido que compañías de sectores como autopartes, electrónica, acero y dispositivos médicos trasladen líneas de producción o centros de distribución hacia la entidad.

Estas reubicaciones refuerzan el liderazgo de Nuevo León como polo manufacturero estratégico para el mercado norteamericano.

Los permisos de operación bajo el programa IMMEX los otorga el gobierno federal, por lo que la agilidad en la respuesta a las empresas que aplican, así como la explicación detallada de las razones por las cuales se rechaza una solicitud, impactan directamente en los tiempos de crecimiento de las exportaciones y en la generación de empleos formales.

Al respecto, Cecilia Carrillo, directora de Coparmex Nuevo León, destacó que el estado es imán de nuevas inversiones gracias a la competitividad que se ofrece ante una mayor inversión en educación e infraestructura.

“Son muchos los factores que contribuyen a que Nuevo León sea lo que es: un estado atractivo a la inversión, su posición geográfica, su calidad de mano de obra, su clima laboral, las universidades".

"Tenemos que reconocer, sin embargo, el legado que prevalece en el estado de invertir en educación, no solo el gobierno, sino las familias, que invierten una parte importante del presupuesto en educación, por lo que es una de las principales fuentes de competitividad”, señaló.

Los datos indican que Apodaca es el municipio con mayor número de establecimientos IMMEX activos, con 223, seguido por Guadalupe con 91 y Santa Catarina con 75.

Destacan envíos de autos

Nuevo León destacó como uno de los estados más dinámicos del país al registrar un crecimiento del 8% en exportaciones de vehículos ligeros durante los primeros nueve meses de 2025.

De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), el estado exportó 161,195 unidades entre enero y septiembre, frente a las 149,231 reportadas en el mismo periodo de 2024.

Eso contrasta con lo que ocurrió a nivel nacional, ya que las exportaciones de vehículos ligeros disminuyeron 0.3% en septiembre y 0.9% en el acumulado anual.

Por otro lado, en materia de generación de empleos, los establecimientos IMMEX de Nuevo León también acumulan un desempeño favorable.

Según cifras dadas a conocer recientemente, la entidad se mantiene en primer lugar nacional en empleo total IMMEX, con 386,821 trabajadores.

Nuevo León generó 3,174 empleos directos solo durante julio, alcanzando un acumulado de 3,385 nuevos empleos en los primeros siete meses del año.

Esto contrasta con la tendencia nacional, donde se reportó una pérdida de 48,356 empleos directos IMMEX en el mismo periodo.

Betsabé Rocha, secretaria de Economía estatal, resaltó que estos resultados confirman que Nuevo León sigue siendo la columna vertebral del sector manufacturero de exportación en México.

“Cada empresa que llega y cada empleo que se genera fortalece nuestra economía y la calidad de vida de las familias”, aseveró.

