Marcelo Ebrard propone a México como sede de APEC 2028

El titular de la Secretaría de Economía (SE) de México, Marcelo Ebrard, arribó a la República de Corea, donde participará entre el miércoles y el sábado en la Cumbre del Foro de Cooperación Asia Pacífico (APEC), que se celebra en Gyeongju, y donde presentará la candidatura de México para recibir la cumbre 2028.

En un comunicado, la SE precisó que Ebrard representará a la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, en el segmento de líderes de la Cumbre de APEC, que congrega a las principales economías de la cuenca del Pacífico.

Durante su gira por la República de Corea, Ebrard "también participará en el segmento ministerial del evento y sostendrá reuniones bilaterales con ministros y altos funcionarios de otros países", señaló la SE.

Y agregó que la agenda de Ebrard también contempla encuentros de trabajo con directivos de empresas globales.

La dependencia precisó que la visita de México a la Cumbre de la APEC "tiene como objetivo fortalecer la cooperación económica y comercial con las economías de la región Asia Pacífico, promover la inversión y el desarrollo sustentable e impulsar y defender los intereses comerciales del país".

Además, durante la reunión, Ebrard presentará la candidatura de México para ser la sede en 2028 de la Cumbre de APEC.

La APEC, fundada en 1989 con el objetivo de fomentar la integración comercial, agrupa a 21 territorios de Asia y América bañados por el océano Pacífico: Australia, Brunéi, Canadá, Chile, China, Hong Kong, Indonesia, Japón, Corea del Sur, Malasia, México, Nueva Zelanda, Papúa Nueva Guinea, Perú, Filipinas, Rusia, Singapur, Taiwán, Tailandia, Estados Unidos y Vietnam.

El foro representa el 60 % del PIB mundial, casi la mitad del comercio global y reúne al 40 % de la población mundial.

El foco estará sobre todo en la prevista reunión entre los presidentes de EE.UU. y China, Donald Trump y Xi Jinping, que coincidirán en Corea del Sur por primera vez desde que el estadounidense regresó a la Casa Blanca y que en principio tendrá lugar el jueves 30, antes de que arranque la cumbre de líderes.

Comentarios