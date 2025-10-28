Cerrar X
finanzas_ebrard_899a5bb5d3
Finanzas

Marcelo Ebrard propone a México como sede de APEC 2028

En un comunicado, la SE precisó que Ebrard representará a la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, en el segmento de líderes de la Cumbre de APEC

  • 28
  • Octubre
    2025

El titular de la Secretaría de Economía (SE) de México, Marcelo Ebrard, arribó a la República de Corea, donde participará entre el miércoles y el sábado en la Cumbre del Foro de Cooperación Asia Pacífico (APEC), que se celebra en Gyeongju, y donde presentará la candidatura de México para recibir la cumbre 2028.

En un comunicado, la SE precisó que Ebrard representará a la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, en el segmento de líderes de la Cumbre de APEC, que congrega a las principales economías de la cuenca del Pacífico.

Durante su gira por la República de Corea, Ebrard "también participará en el segmento ministerial del evento y sostendrá reuniones bilaterales con ministros y altos funcionarios de otros países", señaló la SE.

Y agregó que la agenda de Ebrard también contempla encuentros de trabajo con directivos de empresas globales.

finanzas-ebrard.jpeg

La dependencia precisó que la visita de México a la Cumbre de la APEC "tiene como objetivo fortalecer la cooperación económica y comercial con las economías de la región Asia Pacífico, promover la inversión y el desarrollo sustentable e impulsar y defender los intereses comerciales del país".

Además, durante la reunión, Ebrard presentará la candidatura de México para ser la sede en 2028 de la Cumbre de APEC.

La APEC, fundada en 1989 con el objetivo de fomentar la integración comercial, agrupa a 21 territorios de Asia y América bañados por el océano Pacífico: Australia, Brunéi, Canadá, Chile, China, Hong Kong, Indonesia, Japón, Corea del Sur, Malasia, México, Nueva Zelanda, Papúa Nueva Guinea, Perú, Filipinas, Rusia, Singapur, Taiwán, Tailandia, Estados Unidos y Vietnam.

El foro representa el 60 % del PIB mundial, casi la mitad del comercio global y reúne al 40 % de la población mundial.

El foco estará sobre todo en la prevista reunión entre los presidentes de EE.UU. y China, Donald Trump y Xi Jinping, que coincidirán en Corea del Sur por primera vez desde que el estadounidense regresó a la Casa Blanca y que en principio tendrá lugar el jueves 30, antes de que arranque la cumbre de líderes.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Whats_App_Image_2025_10_28_at_11_44_08_PM_e1233a9f04
Aumenta 20% la recaudación aduanera en México
Whats_App_Image_2025_10_28_at_2_03_37_PM_79ea3b89e8
Pan y calaveritas: símbolos dulces de la identidad mexicana
nacional_sheinbaum_trump_158088e096
Confirma Trump aplazamiento de aranceles a México
publicidad

Últimas Noticias

INFO_7_UNA_FOTO_1_8b9db1a3b2
Apagones en Monterrey por fuertes vientos del Frente Frío 11
73a64544_bf32_4a85_9cce_3aaab01fbc8d_bc3a817eb5
ITAVU combate invasión de predios en Altamira y Matamoros
91939387_c560_480c_9256_f7d664d6f048_a42855a758
Asegura Ramos Arizpe más de 400 motocicletas en diez meses
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2025_10_27_at_1_01_17_AM_533dc2040d
Cierran siete pedreras por causar daños ambientales
2000693c_6f34_418a_b7ed_a37020ae3057_0b945d0001
Llenan módulos por operativo contra placas foráneas
EH_UNA_FOTO_2025_10_27_T083703_394_12434b3933
Invertirán más de 3.4 mdp para 'Nueva Explanada de los Héroes'
publicidad
×