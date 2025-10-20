Cerrar X
Finanzas

¡Más carnívoros! Aumenta 5% el consumo de carne en México

Entre enero y agosto, el consumo nacional de carne aumentó 4.6%, impulsado por la demanda de pollo y cerdo, según datos de ComeCarne

  • 20
  • Octubre
    2025

Los mexicanos cada vez consumen más carne y para muestra es que entre enero y agosto de 2025 este fue de 7 millones 313,666 toneladas, un incremento de 4.6% respecto al mismo periodo del año pasado, revelan datos del Consejo Mexicano de la Carne (ComeCarne).   

En este mismo periodo, México produjo 5 millones 506,017 toneladas de proteína cárnica, que, si bien es un incremento anual de 3.3% respecto al total, no son suficientes para cubrir la demanda total de la población mexicana.   

Por este motivo, el país tuvo que importar, principalmente de Estados Unidos, 25% de la carne que se consume en el país, lo que equivale a 2 millones 097,392 toneladas, un incremento anual de 6.6 por ciento.    

El producto cárnico más consumido en el país entre enero y agosto pasado fue el pollo, con 3 millones 350,624 toneladas, lo que representó un incremento anual de 3.4 por ciento.   

Por debajo se ubicaron la carne de cerdo, con 2 millones 283,637 toneladas, lo que significó un aumento anual de 8.8%, y la carne de res, con 2 millones 283,637 toneladas consumidas, un alza anual de 2.9%.   

Aunado a ello, se observa que el cuarto producto más consumido es la carne de pavo, con 95,999 toneladas; sin embargo, en este rubro hubo una caída anual de 17.6 por ciento.   

Luego se colocó la carne de oveja, con 51,536 toneladas, un alza de 5%, y en el sexto sitio la carne de cabra, con 26,955 toneladas, producto de un incremento anual de 1.4 por ciento.


