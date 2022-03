¿Más vacaciones?; Coparmex respalda incremento de días

En México las empresas, sobre todo las medianas y grandes, han reconocido la necesidad de mayor número de días de vacaciones, dijo el presidente de Coparmex

La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) se pronunció a favor de la iniciativa para reformar a los artículos 76 y 78 de la Ley Federal del Trabajo (LFT), lo que permitirá duplicar el periodo vacacional de los trabajadores mexicanos.

En su intervención, en el parlamento abierto "Vacaciones Dignas", el presidente de Coparmex, José Medina Mora Icaza destacó que "las empresas no son una razón social, no son los edificios, no son las cuatro paredes de una oficina; las empresas somos las personas y desde este punto de vista Coparmex propone un enfoque centrado en el colaborador, de tal manera que logremos que para que crezca la empresa, entender que requiere crecer el colaborador".

En ese sentido, dijo, el crecimiento de las personas traerá una mayor productividad, cuyo elemento más importante es el descanso, por ello, es importante que se cuenten con pausas apropiadas durante la jornada laboral, con horarios de entrada y salida puntuales, el debido descanso de fin de semana y las vacaciones que permitan la interacción familiar, la recreación y diversas actividades personales.

"En México las empresas, sobre todo las medianas y grandes, han reconocido la necesidad de mayor número de días de vacaciones y sin que esté en la ley, ya se están otorgando empezando con al menos dos semanas de vacaciones, de tal manera que los colaboradores puedan tener ese descanso", mencionó.

Dijo que las propuestas de Coparmex para impulsar las "Vacaciones Dignas" que respeten los derechos de los trabajadores deber ser en atención a las micro y pequeñas empresas y que este aumento en los días de vacaciones se haga con gradualidad, es decir que pase primero a 9 días, luego a 12 días y luego siga aumentando en dos días por año.

También, el que se tomen los días continuos -al menos 6 días continuos- para que se dé efectivamente el descanso de los trabajadores.

De igual manera propone que esta reforma entre en vigencia el 1 de enero de 2023, por facilidad de aplicación.