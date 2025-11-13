Mexicanos gastarán hasta $5,000 pesos en El Buen Fin

La cuenta regresiva terminó, y este jueves arrancó “El Buen Fin 2025”, en donde los mexicanos se alistan para gastar un promedio de $5,000 pesos en sus compras.

Según un análisis, los mexicanos ya tienen claro qué quieren comprar y dónde hacerlo.

De acuerdo con la agencia Kantar, especializada en investigación de mercados, el 95% de los consumidores planea comprar en esta temporada, y el 75% asegura que organiza sus compras por adelantado para sacarles el máximo provecho.

En esta quinceava edición, ropa y calzado se posicionan nuevamente como las categorías líderes, ya que el 100% de los compradores prevé adquirir al menos un artículo de esta categoría, manteniendo la misma tendencia observada el año pasado.

En segunda posición se encuentran los artículos de cómputo o electrónica, rubro en donde el 66% de los mexicanos va a adquirir algún producto.

En línea blanca o muebles para el hogar, un 51% mencionó que va a comprar algún artículo durante “El Buen Fin”.

Por otro lado, en el reporte se observa que los mexicanos mantienen su preferencia por salir de sus casas para hacer la compra física, citado por un 54%, ya que gran parte de sus compras están planeadas para realizarse en un establecimiento o tienda, mientras que solo el 46% lo hará a través de un canal digital.

Un dato relevante es que, además, el 64% de los mexicanos pagará sus compras en tarjeta de crédito, teniendo un crecimiento de 12 puntos contra el año anterior.

Se preparan para el Mundial

Pensando en el próximo Mundial, muchos mexicanos aprovecharán esta edición de “El Buen Fin” para adquirir productos que les permitan disfrutar mejor el evento.

En promedio, el estudio arroja que se planea comprar dos categorías enfocadas en la experiencia mundialista, con la ropa y el calzado liderando la lista con un 41% de las menciones, seguidas por electrónica y cómputo con un 29% y línea blanca/muebles con 18 por ciento.

También destacan categorías como maquillaje/perfumería, decoración del hogar y accesorios con un 13% cada una, además de despensa con igual porcentaje y vinos y licores con 10%, ideales para las reuniones y ver partidos en casa.

Incluso, los artículos deportivos con un 7% forman parte del plan de compra, reflejando cómo el Mundial no solo incrementa el consumo, sino también la intención de convivir, reunirse y celebrar en familia o con amigos.

