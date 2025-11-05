Mexicanos ‘le apuestan’ a la compra de autos: ventas aumentan 6%

La venta de autos en México volvió a la senda positiva por segunda vez consecutiva y luego de enfrentar varios descalabros en el año.

Y es que, durante el mes de octubre del presente año, se comercializaron 129,736 vehículos ligeros, cifra 6% superior a las 122,406 unidades de igual mes del año previo, lo que marca un aumento de 7,330 unidades.

Esa cifra se coloca como la más alta para un octubre desde el 2016 y la mayor en lo que va del 2025, según cifras publicadas por el Inegi.

En cuanto al desempeño contra el mes inmediato anterior, se registra un aumento en los vehículos ligeros nuevos vendidos, de 12,555 unidades, es decir, un avance de 10.7% con respecto al dato de septiembre 2025.

En enero-octubre de 2025 se comercializaron 1,204,923 vehículos ligeros, cifra 0.1% superior a las 1,203,581 unidades de enero-octubre del año previo, lo que marca un incremento de 1,342 unidades, informó Guillermo Rosales, presidente de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA).

“Con estas cifras, el mercado de vehículos ligeros en octubre fue superior a lo estimado por AMDA, que se situó en 125,663 unidades”, refirió.

La estimación tuvo una diferencia porcentual de 3.1% con respecto al dato observado de 129,736 unidades.

Además, el nivel de comercialización de octubre es superior a las ventas en similar mes de 2019, colocándose un 21.1% por arriba de las 107,110 unidades comercializadas entonces.

Otra comparativa muestra que en el periodo enero-octubre 2025, el mercado se posiciona por arriba de los niveles de venta de 2019 un 13.4 por ciento.

La preferencia de los consumidores por las marcas japonesas incentivó las ventas de autos en octubre, marcado por el aumento de Toyota con 30%, Honda con 36.3%, Mazda con 9.8%, Mitsubishi con 8.3%, Nissan con 8.1%, Infiniti con 68% y Lexus con 3.1%, principalmente.

Cabe mencionar que, mientras el Índice Nacional de Precios al Consumidor registró un avance anual de 3.63%, el correspondiente a la compra de automóviles tuvo un incremento anual de 1.34%, con datos a la primera quincena de octubre 2025.

