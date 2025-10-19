Cerrar X
Finanzas

México busca consenso interno para la revisión del T-MEC

México realiza consultas internas y sectoriales para definir prioridades antes de la revisión del T-MEC prevista para 2026

  • 19
  • Octubre
    2025

La Secretaría de Economía (SE) mantiene consultas internas con sectores productivos y en diversos estados del país para definir las prioridades de México en la revisión del Tratado de Libre Comercio México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC), informó el titular de la dependencia, Marcelo Ebrard.

“Tenemos que tener al final una posición lo más cohesionada posible en nuestras negociaciones con Estados Unidos”, destacó Ebrard en un comunicado difundido este domingo.

La intención, explicó, es llegar a enero de 2026 con una postura nacional amplia y respaldada por distintos actores económicos y sociales.

En la última semana, la SE organizó nueve mesas de trabajo sectoriales, en áreas como TIC, agroindustria, vehículos ligeros, economía circular y aeroespacial, así como ocho mesas estatales en Coahuila, Oaxaca, Aguascalientes, Sonora, Tabasco, Hidalgo, Michoacán y Tamaulipas, con el objetivo de recabar información y propuestas de los sectores productivos.

Ebrard subrayó que se consulta por primera vez al sector obrero y que en los 32 estados del país se recogen prioridades y preocupaciones de 30 sectores de la economía, buscando que las instrucciones del equipo negociador tengan el respaldo más amplio posible.

El funcionario recordó que la revisión del T-MEC, prevista para 2026, avanza de manera coordinada con Estados Unidos y Canadá, con el objetivo de reducir el impacto de aranceles unilaterales y evitar riesgos de ruptura comercial o negociaciones fragmentadas.

El T-MEC, implementado el 1 de julio de 2020, sustituyó al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y fue suscrito originalmente en 2018 durante el primer mandato del expresidente estadounidense Donald Trump.


