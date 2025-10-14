México produce más del doble de gasolina de lo que importa

Del 2019 a la fecha, México “le inyectó gasolina” a la producción de dicho combustible.

El avance es tal que, mientras que en 2019, México importaba casi tres veces más gasolina de la que producía, ahora, en 2025, la tendencia se revirtió y hoy produce más del doble de lo que importa.

Los números lo muestran: en agosto del 2019, uno de los mejores años en materia económica y justo previo a la pandemia, el país registraba una producción de 225,740 barriles diarios de gasolina, y ahora, en igual mes de 2025, la cifra es de 358,930 barriles al día, lo que representa un alza de 59 por ciento.

En el caso de las importaciones hubo una reducción similar, al pasar de comprar 582,710 barriles al día en agosto de 2019 a 257,300 en igual mes de este año, lo que significó una disminución de 56%, de acuerdo con cifras de Pemex y la Secretaría de Energía analizadas por el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).

Por otro lado, si se comparan datos del último año, también se registra un avance importante, ya que durante agosto de 2024 se elaboraban 299,570 barriles diarios de gasolina, lo cual, comparado con los 358,930 barriles diarios de este año, representa un avance de 20%; mientras que las importaciones se redujeron 54% al pasar de comprarse 557,170 barriles diarios en agosto de 2024 a 257,300 barriles al día en igual mes del 2025.

Sobre este tema, Alejandro Montufar Helu Jiménez, CEO de la firma PetroIntelligence, recordó que en julio del 2016, a dos años de la Reforma Energética, México registraba una fuerte dependencia del exterior, ya que las importaciones de gasolinas cubrían alrededor de dos terceras partes de la demanda, mientras que la producción nacional apenas alcanzaba poco más de un tercio.

Sin embargo, esta tendencia empezó a cambiar a mediados del 2019, ya en la transición al nuevo gobierno de Andrés Manuel López Obrador, con una dependencia cercana al 45 por ciento.

“La estrategia en ese sexenio consistió en rehabilitar refinerías, limitar la expansión de privados en la importación y apostar por nueva capacidad de refinación”, dijo en entrevista con El Horizonte.

Posteriormente, agregó, en el ahora gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, la estrategia ha permanecido y eso ha permitido que los resultados muestren un comportamiento estable, es decir, aunque existe dependencia en la importación, esta ha disminuido considerablemente.

Plan Pemex 2025-2035

“El Plan Pemex 2025-2035” busca aumentar la producción de gasolinas y diésel, rehabilitar refinerías, reducir importaciones y sanar la deuda sin subir precios.

De acuerdo con información oficial, ese plan consiste en una hoja de ruta para transformar a la empresa en una compañía más integrada, eficiente y financieramente viable, con el objetivo de consolidar la soberanía energética de México y asegurar que los recursos del país permanezcan en manos de la nación.

Sus metas principales incluyen alcanzar una producción de 1.8 millones de barriles diarios y aumentar en un 43% la de gasolinas y en un 68% la de diésel para 2035, con un enfoque en la rehabilitación de infraestructura y el aumento de la capacidad de almacenamiento y distribución.

También apunta a reducir la deuda y disminuir gastos operativos, además de fortalecer el proceso de integración vertical de la empresa y asegurar la transparencia en sus operaciones. El propósito es que Pemex opere sin apoyo fiscal.

