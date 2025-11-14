México ‘se la juega’ y destaca en industria de videojuegos

La industria de los videojuegos a nivel global está creciendo a pasos agigantados, y dentro de esta dinámica, México se coloca como uno de los principales jugadores.

Y es que, aunque China y Estados Unidos sean los mercados principales y los que más dinero generan para este sector, el país ha comenzado a ganar terreno y se ubica en el top ten de economías que más ingresos le aportan a dicha industria.

Un análisis reciente refiere que Estados Unidos y China, con $48,700 y $47,600 millones de dólares al año, son las potencias que más recursos generan para la industria de videojuegos, concentrando entre ambos el 53% del total global.

En tercer sitio se ubica Japón, con un total de $16,600 millones de dólares; en cuarto, Corea del Sur, con $7,100 millones de dólares; y en quinto, Alemania, con $6,400 millones de dólares anuales.

En el segundo grupo que complementa el top ten están Reino Unido, que aporta $6,100 millones de dólares anuales; Francia, con $3,800 millones de dólares; Canadá, con $3,000 millones; Italia, con $2,500 millones de dólares; y México, con $2,300 millones de dólares al año, según un reporte de la firma Newzoo.

“China destacó por los juegos móviles, mientras que en Estados Unidos existe un equilibrio entre las consolas, PC y las plataformas móviles. En total, la industria generó $182,700 millones de dólares en ingresos durante el último año”, refirió.

Agregó que la industria de los videojuegos es un sector económico global multimillonario que se proyecta que continúe creciendo en los siguientes años.

Su impacto económico se debe al desarrollo, distribución y venta de videojuegos y hardware, creando empleo en diversas áreas y generando ingresos fiscales sustanciales.

Actualmente, la economía se diversifica a través de modelos de negocio como el pago por juego, suscripciones y microtransacciones.

Al revisar el caso específico de México, se observa que el mercado de consolas de videojuegos en el país ha experimentado un crecimiento del 125% en 2025.

Además, los expertos destacan que la industria es vista como un canal estratégico para las marcas, que buscan interactuar con una audiencia joven, con más del 70% de los jugadores mostrando una actitud positiva hacia la publicidad bien integrada.

