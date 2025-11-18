Cerrar X
Whats_App_Image_2025_11_17_at_11_57_59_PM_fdba376f84
Finanzas

México: segundo país más afectado por hackeos en Latinoamérica

Durante la primera mitad del año, México registró 40.6 millones de intentos de ciberataques, siendo el segundo país más afectado, solo detrás de Brasil

  • 18
  • Noviembre
    2025

En el primer semestre de 2025, México registró 40.6 millones de intentos de ciberataques, lo que lo coloca como el segundo más afectado de América Latina, solo por debajo de Brasil, de acuerdo con el Informe Global de Amenazas de Fortinet.

Dicha firma indicó que el país es vulnerado debido a que los atacantes ya no lanzan campañas indiscriminadas, sino que trabajan de manera más precisa, con un nivel de reconocimiento nunca antes visto.

Estas cifras van en línea con lo que muestra el estudio “Microsoft Digital Defense Report 2025 (MDDR)”, que indica que México concentra el 2.8% de las amenazas digitales detectadas.

Además, el país se posicionó en el lugar 24 a nivel mundial entre los más afectados por ciberataques durante 2025.

El informe revela que 80% de los ciberataques a nivel mundial buscan el robo de datos, y más de la mitad están motivados por extorsión o ransomware, un tipo de malware que cifra los datos y exige un pago de rescate para descifrarlos. 

Este se puede distribuir a través de correos electrónicos de suplantación de identidad, sitios web malintencionados y kits de vulnerabilidades.                        

En total, 52% de los incidentes se originaron por fines financieros, mientras que los ataques relacionados con espionaje representaron el 4 por ciento.                                                    

Además, uno de los hallazgos más relevantes del MDDR 2025 es el incremento de los ataques de identidad, que representan más del 97% de los intentos globales.     

Solo en la primera mitad de 2025, este tipo de ataques creció 32%, siendo la mayoría intentos masivos de adivinar contraseñas.

Por su parte, Fortinet agregó que las industrias más golpeadas en México y la región son manufactura, telecomunicaciones, salud y servicios financieros, que están experimentando un repunte en ataques dirigidos, cuidadosamente diseñados para infiltrarse y causar el mayor daño posible.

El informe también advierte que la inteligencia artificial (IA) se ha convertido en un arma de doble filo. Del lado ofensivo, los atacantes ya emplean herramientas como FraudGPT y WormGPT para diseñar campañas de phishing más realistas, mapear vulnerabilidades y automatizar ataques de ingeniería social a gran escala.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

finanzas_granos_mexicanos_b04ce65e7f
Prevén caída en producción de granos de cara al cierre de año
nacional_marcha_gen_z_51dd8d15d3
PRI ofrece defensa legal a detenidos tras marcha en el Zócalo
Captura_de_pantalla_2025_11_17_202230_d2eef0b872
'Vasco' responde a abucheos y alista siete cambios ante Paraguay
publicidad

Últimas Noticias

3bae5078_6f65_461b_95f5_0426c366ff04_77ed6e3dcb
Piden evitar uso político de medidores de agua en Ciudad Victoria
finanzas_granos_mexicanos_b04ce65e7f
Prevén caída en producción de granos de cara al cierre de año
Whats_App_Image_2025_11_17_at_11_56_04_PM_fb9710f4a5
Auge gasolinero: destaca NL entre las entidades con más permisos
publicidad

Más Vistas

INFO_7_UNA_FOTO_6_5598fb13a2
Detienen a Marco Antonio 'N' por presunta violencia familiar
EH_FOTO_VERTICAL_2025_11_16_T135049_633_41fbfdfcd7
Cierres viales en Monterrey por desfile del 20 de Noviembre
EH_CONTEXTO_33_57d3e9328b
Balean "El Jerry" en Sinaloa; influencer presumía armas en redes
publicidad
×