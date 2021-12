Nadie 'tumba' a Nuevo León en compra de vivienda

Para los primeros siete meses del presente año, la colocación de vivienda nueva en el país se ubicó en 171,345 unidades un avance marginal de 3.2%

Los regios si presumen que tienen dinero y para muestra es que les gusta comprar casa.

De acuerdo con un reporte de Monitor Inmobiliarios, durante los primeros siete meses del presente año

los estados que obtuvieron los avances más importantes en venta de vivienda fueron Nuevo León, seguido por Jalisco, y en el tercer lugar el Estado de México.

El estado del norte reportó la colocación de vivienda de 23,859 unidades para los primeros siete meses del presente año.

Jorge Paredes Guerra, presidente Realty World México, señaló que en cuanto al volumen total

de vivienda nueva colocada desde el primer día de enero hasta el último día del mes de julio del presente año, en comparación con el mismo periodo del 2020, observamos que hubo un incremento a nivel nacional del 3.2%, en donde el estado líder a nivel nacional fue Nuevo León con 23,859 viviendas colocadas, que creció en un 6.7%; seguido por Jalisco, con 15,438 unidades, registrando un decremento de 6%, y el tercer lugar fue para el Estado de México, con 12;009 viviendas vendidas, con un ligero crecimiento de 2.6 por ciento.

Para los primeros siete meses del presente año, la colocación de vivienda nueva en el país se ubicó en 171,345 unidades, lo que significó un avance marginal de 3.2%, respecto al mismo periodo de 2020, de

Por otro lado los estados que reportaron las variaciones porcentuales positivas más significativas en el

periodo enero-julio de 2021 fueron Campeche, Baja California, Chiapas, Yucatán y Chihuahua, en ese orden.

El estado de Campeche reportó un alza de 31.5% para el periodo enero-julio de 2021; seguido por el avance que mostró el estado de Baja California, de 30.9%, y del estado de Chiapas, con un aumento de 24.8%, para el mismo periodo de referencia.

Por tipo de vivivieda destacan en el periodo de enero-julio de 2021, las de tipo residencial con valor entre $3.192 y $6.376 millones de pesos registraron aumentos significativos, de acuerdo con datos de la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi).

Las ventas totales de vivienda residencial totalizaron en 34,179 casas-habitacionales en enero-julio del 2021, lo que significó un alza de 40.9%, respecto al mismo periodo del año 2020.

La Ciudad de México, Nuevo León y Jalisco fueron las entidades líderes en los primeros siete meses del 2021.

Además as ventas del segmento de vivienda residencial plus con valor superior a $6.380 millones de pesos, reportaron incrementos, de acuerdo con datos de la Conavi. En el periodo enero-julio del 2021, la comercialización de casas residenciales plus se ubicó en 15,87 casas-habitacionales, lo que representó un alza de 50.7 por ciento, respecto al mismo lapso de 2020.

De acuerdo a Monitor Inmobiliario, las entidades líderes en ventas de casas lujosas fueron la Ciudad de México, Nuevo León y el Estado de México.

En este rubro el estado de Nuevo León reportó una venta de 1,853 casas-habitacionales.