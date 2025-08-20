NL entre los estados con más centros comerciales en construcción

Nuevo León actualmente se coloca entre las entidades del país que mayores espacios de plazas comerciales tienen en construcción, evidenciando un dinamismo dentro de este rubro.

Y es que, de acuerdo con la firma CBRE Research, lo que se observa actualmente es un crecimiento en la oferta de infraestructura de este tipo, lo cual, además, se está fortaleciendo con la entrada de marcas internacionales.

Al hablar específicamente de la construcción de plazas comerciales, mencionó que, al cierre de junio de este año, se cuenta con poco más de 323,000 metros cuadrados, de los cuales un 8% están desarrollándose en Nuevo León.

La lista la encabeza la CDMX con el 34% del total; le siguen Querétaro con un 16% y San Luis Potosí con el 15%.

En cuarto sitio se ubica Quintana Roo, que acapara un 10% de los espacios comerciales en construcción.

“Se estima que alrededor de seis proyectos puedan tener apertura al cierre de año, y se incorporen 140,000 metros cuadrados nuevos al inventario.

Estos proyectos estarán bajo el segmento de centros de vida y usos mixtos, con una mayor oferta de entretenimiento, gastronomía y orientados en ser espacios de experiencia”, explicó la firma en su reporte.

Aunado a ello, dijo que el sector de centros comerciales en México mantiene un dinamismo constante durante el primer semestre de 2025, impulsado por la expansión de marcas internacionales, el avance de proyectos en construcción y una demanda sostenida de espacios comerciales.

Las marcas internacionales han encontrado en México una buena aceptación por parte del consumidor, y en algunos casos lo consideran en su estrategia de expansión global como el mejor destino para su entrada en el mercado de Latinoamérica. En el año 2018 se produjo un notable incremento en la entrada de nuevas marcas al país, con un total de dieciséis marcas (lo cual representó el máximo histórico en la última década). De estas, cuatro marcas de origen asiático.

Demanda y espacios disponibles

Durante el primer trimestre de 2025, la tasa de vacancia promedio dentro de los principales desarrolladores de centros comerciales se mantuvo en niveles del 6.5%.

La demanda de espacios también se ha reflejado en los proyectos en construcción, como es el caso de un centro comercial en Los Cabos que, con un 86% en el avance de su construcción, ya registra el 98% en avance de arrendamiento, y se estima su apertura al cierre de 2025.

Al cierre de dicho periodo se incorporaron 7,400 metros cuadrados de nueva oferta, derivada de la ampliación de un centro comercial.

“Los nuevos proyectos retail priorizan conceptos de vida y usos mixtos, integrando entretenimiento, gastronomía y experiencias físicas para el consumidor”, acentuó CBRE en su reporte.

Comentarios