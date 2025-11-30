Nueva moneda ecológica de $1 peso circulará en diciembre

La nueva moneda ecológica de $1 peso comenzará a circular en México antes de que concluya el año.

La gobernadora del Banco de México, Victoria Rodríguez Ceja, confirmó que este fin de semana que dicha moneda empezará a circular en diciembre de 2025.

Se trata de una moneda más amigable con el medio ambiente fabricada con un núcleo de acero recubierto de bronce (electrochapado) en lugar de la aleación tradicional de bronce en aluminio. El diseño, peso y dimensiones no cambian, por lo que seguirán funcionando en todos los equipos que aceptan monedas.

“Se trata de un cambio en la composición de la moneda, no en su apariencia:el diseño, peso y tamaño permanecerán iguales, por lo que podrán ser utilizadas en cajeros, tiendas y todos los equipos que aceptan monedas sin inconvenientes”, explicó la funcionaria.

Este cambio forma parte del Plan 2025-2030 de la Casa de Moneda de México para migrar hacia materiales más sustentables y reducir costos de producción.

Ese programa institucional busca que en los próximos cinco años todas las monedas metálicas del país migren a materiales más ecológicos, manteniendo su funcionalidad y seguridad, pero con un menor impacto ambiental.

Se espera que las nuevas monedas de $2 y $5 pesos con estas características y tecnología comiencen a circular en 2026.

Con esta transición, México se suma a países como los de Canadá y los de la zona euro, que ya usan acero recubierto para impulsar una economía circular y con menor huella de carbono.

Algunas instituciones que ya realizan esta práctica son la Royal Canadian Mint, el Banco Central Europeo y los Bancos Centrales Nacionales de la zona euro.

