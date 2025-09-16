Ordenan poner fin a empresa entre Delta Air Lines y Aeroméxico

El Departamento de Transporte de los Estados Unidos (DOT) dio a conocer este lunes que ya no aprobará la alianza antimonopolio que tenían Aeroméxico y Delta Air Lines, lo que significa que ahora las aerolíneas ya no podrán operar conjuntamente en el mercado transfronterizo.

De esta forma, las empresas ya no podrán ponerse de acuerdo con las rutas a operar entre México y Estados Unidos, así como las tarifas o precios a aplicarse.

La decisión se tomó porque la asociación de ambas empresas es perjudicial para el interés público y reduce la competencia en este mercado, indicó el DOT en el informe.

Se detalló que, a partir del 1 de enero de 2026, se dará por terminada esta asociación antimonopolio entre las aerolíneas.

“El Departamento sigue centrado en mantener la igualdad de condiciones. La intervención del gobierno de México en los mercados transfronterizos crea la necesidad imperiosa de que se actúe no solo para retirar esta alianza en un mercado transfronterizo, que ya no es abierto ni competitivo, sino también para evitar efectos distorsionadores y supresores de la competencia”, informó.

Las demoras en la liquidación y la terminación de la concesión de la alianza Aeroméxico-Delta Air Lines solo agravan la injusticia y el daño real y potencial a otras aerolíneas y consumidores, según el DOT.

“Para evitar cualquier duda, también damos por terminada la aprobación de la empresa conjunta descrita y determinamos que la aprobación no es necesaria para satisfacer una necesidad importante de transporte ni para lograr beneficios públicos importantes”, subrayó.

Cabe recordar que el Departamento de Transporte de Estados Unidos propuso en julio la medida como parte de una serie de acciones dirigidas a la aviación mexicana.

El Departamento dijo el lunes que la acción "es necesaria debido a los continuos efectos anticompetitivos en los mercados entre Estados Unidos y Ciudad de México que proporcionan una ventaja injusta a Delta y Aeroméxico".

¿Cuáles serán las afectaciones?

Aeroméxico-Delta Air Lines ya había anticipado que, si se concluía la alianza, se tendría una pérdida anual de $800 millones de dólares en beneficios para los consumidores.

También previó que habrá encarecimiento de los vuelos entre México y Estados Unidos, una reducción drástica en la capacidad de rutas aéreas clave y un impacto negativo en miles de empleos.

Y es que se perdería una cantidad considerable de empleos en ambos lados de la frontera, el número de turistas entre México y Estados Unidos disminuiría, el Producto Interno Bruto (PIB) de ambos países se vería afectado negativamente y la competencia en el mercado entre ambos se erosionaría.

Aunado a ella, Delta Air Lines alertó que si DOT decidía concluir con la alianza que tiene con Grupo Aeroméxico, se tendrá un daño significativo a los viajeros que usan este medio para movilizarse entre las naciones.

La aerolínea además dijo que si el gobierno defiende terminar la figura de inmunidad antimonopolio que tenemos con Grupo Aeroméxico, se “causaría un daño significativo a los consumidores que viajan entre Estados Unidos y México, así como a los empleos, las comunidades y la competencia transfronteriza en Estados Unidos”.

Comentarios