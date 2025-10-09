Oro imparable: su valor aumenta más de 54% en lo que va del año

Brenda Garza/El Horizonte

El precio del oro, considerado históricamente como un activo refugio en tiempos de incertidumbre, mantiene su fuerte tendencia alcista, y tras superar por primera vez en su historia los $4,000 dólares por onza, ha marcado nuevos máximos al rozar los $4,060 dólares.

Según datos de Bloomberg recogidos por EFE, en la jornada de este miércoles el oro marcó ese nuevo récord de $4.059,31 dólares con una subida del 1.84% sobre el cierre de la víspera, que fue de $3.985.85 dólares.

Un punto relevante es que el oro logró superar por primera vez en su historia la cuota de los $4,000 dólares por onza, y en lo que va de año se revaloriza más del 54%, ya que terminó diciembre de 2024 en $2,624.5 dólares, respecto a ese récord intradía, y se encamina a cerrar su mejor ejercicio desde 1979.

Analistas destacan que durante este 2025, el oro ha ido encadenando sucesivos máximos históricos impulsado por las compras masivas de los bancos centrales, la debilidad del dólar y el contexto de incertidumbre política y geopolítica.

En los últimos días recientes, el oro ha subido con el mercado pendiente del cierre parcial del gobierno federal de Estados Unidos, mientras que Francia vive una nueva crisis de gobierno.

Por ello es que el oro, tras superar los $4,000 dólares por onza, sigue batiendo nuevos récords cada día.

Comentarios