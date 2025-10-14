Pagan consumidores de EUA aranceles impuestos por Trump

Los estadounidenses están soportando la mayor parte de la carga financiera de los aranceles del presidente Donald Trump y además también podrían tener que prepararse para más sorpresas y alzas en los precios.

Un nuevo análisis de los economistas de Goldman Sachs indicó que poco más de la mitad de los costos de los aranceles, o bien, el 55%, serán soportados por los consumidores estadounidenses este año.

Se espera que las empresas estadounidenses asuman el 22% de los costos, mientras que los exportadores extranjeros absorberán el 18 por ciento.

Otra de las proyecciones es que las empresas estadounidenses transfieran sus costos a los consumidores en los próximos meses.

"En este momento, sin embargo, es probable que las empresas estadounidenses estén soportando una mayor parte de los costos porque algunos aranceles acaban de entrar en vigor y toma tiempo aumentar los precios a los consumidores y negociar precios de importación más bajos con los proveedores extranjeros", señala el reporte.

Con ello, las proyecciones de Goldman contradicen la afirmación repetida de la administración Trump de que los gobiernos extranjeros pagarían los impuestos de importación.

Basta observar que el informe de inflación del mes pasado del Buró de Estadísticas Laborales indicó que los precios están subiendo para ropa, muebles, comestibles, piezas de automóviles y otros productos sensibles a los aranceles.

En los últimos días, ha habido nuevos temblores en las negociaciones comerciales entre Washington y Beijing.

De hecho, el republicano amenazó el viernes pasado con imponer un arancel del 100 % a productos chinos no especificados el próximo mes, además de implementar nuevas restricciones a las exportaciones de software.

Cabe mencionar que durante agosto de este año, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, instó a la financiera Goldman Sachs a reemplazar a su principal economista por lo que consideró una "mala predicción" sobre los efectos de su política arancelaria, que aseguró no ha repercutido en la inflación en ese país.

"Hicieron una mala predicción hace tiempo, tanto sobre la repercusión en el mercado como sobre los propios aranceles, y se equivocaron, igual que se equivocan en muchas más cosas", escribió el mandatario en ese entonces, argumentando que su política generalmente no ha afectado a los consumidores.

Comentarios