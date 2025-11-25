‘Pegan’ bloqueos carreteros a suministro de plantas automotrices

Los bloqueos carreteros y en aduanas en diversos puntos del país ya están afectando las cadenas de suministro de plantas automotrices, tanto en México como en Estados Unidos.

En un comunicado conjunto, la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA), la Industria Nacional de Autopartes (INA), la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA) y la Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones (ANPAC) dijeron que con ello además están en juego las operaciones de exportación y el cumplimiento de compromisos internacionales.

Explicaron que los bloqueos a vías carreteras, férreas y recintos aduaneros están perjudicando de manera importante tanto la transportación y entrega de componentes como de vehículos.

“El sector automotriz en su conjunto en México expresa su profunda preocupación por los recientes bloqueos de carreteras y aduanas en el país, que están afectando significativamente la cadena de suministro para las plantas de producción de vehículos, tanto en México como en Estados Unidos.

Esto está comprometiendo la capacidad de México de proveer insumos a plantas de producción en Estados Unidos, las operaciones de comercio exterior de la industria (principal sector exportador del país) y la disponibilidad tanto de unidades como de refacciones para el mercado interno”, mencionaron al respecto.

Agregaron que, aunque comprenden las problemáticas sociales que puedan dar origen a estos bloqueos, es crucial tener alternativas para que estos episodios no afecten a la economía del país.

“Instamos a las autoridades competentes y a todos los involucrados a restablecer la normalidad en las carreteras y aduanas del país, y prevenir futuras situaciones similares para garantizar la seguridad y la libre circulación de bienes y personas.

La industria automotriz en México está comprometida con la estabilidad, el crecimiento y la prosperidad del país y nos reiteramos listos para colaborar con las autoridades”, señalaron los organismos en su postura.

