Perderá gobierno $30,000 mdp por venta ilegal de cigarros

Con la aplicación de una actualización al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) a los cigarros para el 2026, las pérdidas para el erario por la venta ilegal de este producto podrían alcanzar los $30,000 millones de pesos anuales.

Expertos advierten este escenario debido a que actualmente el consumo de tabaco ilegal ha aumentado de forma acelerada en México, y para muestra es que 1 de cada 5 cigarros que se consumen proviene del mercado negro.

Al mencionar los hallazgos del estudio “Cigarrillos Ilegales y Crimen Organizado”, en el marco de la celebración del Seminario sobre Violencia y Paz organizado por El Colegio de México (Colmex), el investigador a cargo de este compendio, Manuel Pérez Aguirre, señaló que existe una zona gris entre la legalidad y la ilegalidad de este producto que permite prosperar a este ilícito.

“La debilidad de la trazabilidad es el punto más vulnerable de la regulación. Es muy fácil simular la legalidad de estos tabacos”, dijo el especialista.

Como ejemplo, mencionó que los precios de una cajetilla legal y una ilegal llegan a tener más de $60 pesos de diferencia.

La venta de cigarrillos ilegales sigue en aumento, reiteró, y es que cuando los impuestos al tabaco se incrementaron en 2011, el consumo de productos ilícitos pasó del 2% del mercado en 2010 a casi 17% en 2013, según un estudio realizado ese año. Las estimaciones más recientes, de 2024, sitúan la cifra en hasta 20 por ciento.

Esa venta se desarrolla en puntos como mercados, cruceros, paradas de camión o autobús, con los boleros, aledaños a las escuelas, entre otros sitios.

“Se pierde recaudación porque el mercado ilegal no factura ni paga impuestos”, comentó al respecto Cuauhtémoc Rivera, presidente de la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPEC).

Recientemente, El Horizonte publicó que fumar en México y sobre todo en Nuevo León ya será todo un lujo.

Y es que, al aprobarse el IEPS planteado en el Paquete Económico 2026 a los cigarros, su precio tenderá a dispararse, pegándole al bolsillo de los consumidores y los ingresos de los negocios.

Dicho paquete impone un doble aumento: a 200% sobre el precio de venta por cajetilla (actualmente es de 160%), además de un 79% de cuota por cigarro. Esto se traduce a un incremento de hasta $20.00 pesos por cajetilla.

Eso significa que en estados como Nuevo León, en donde el precio promedio de una cajetilla de cigarros es de $87.00 pesos, ahora podría dispararse a $107.00 pesos, es decir, un alza de 23 por ciento.

De esta manera, considerando que el consumidor promedio fuma media cajetilla al día y gasta $1,300 pesos al mes, ahora el desembolso mensual será de $1,600 con el aumento.

En tanto que los fumadores más intensos, que consumen hasta 3 cajetillas diarias, podrían gastar cerca de $9,600 pesos al mes solo en cigarros.

Los expertos concluyen que es posible que, con el aumento al IEPS, no se recaude más y que al incrementar la demanda ilegal por un precio más favorable en el mercado ilícito, también se impacte más en la salud de los mexicanos, pues estos productos ilegales no se someten a ningún tipo de control sanitario.

Comerciantes advierten graves consecuencias

Ante el escenario que se vislumbra hacia el próximo año, el presidente de la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPEC), Cuauhtémoc Rivera, advirtió que habrá graves consecuencias.

“Desde esta trinchera lo que decimos es que con la inflación alimentaria y donde desde la pandemia los alimentos en México se han encarecido 33% al pagar IVA e IEPS y hasta extorsión por comercializar productos, y ahora aumento de IEPS en varios productos como refrescos o cigarros. Nos preguntamos, ¿de qué se trata?”, cuestionó.

Por ello alertó que la medida de elevar el IEPS generará un golpe a los pequeños negocios y los consumidores.

“A la larga habrá cierres de negocios, pérdida de empleos, subida de precios y se afecta el poder adquisitivo de la gente. No podemos quedarnos callados”, enfatizó.

