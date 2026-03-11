Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
petroleo_robota_gana_arranque_jornada_859330003a
Finanzas

Petróleo rebota y gana 4% en el arranque de la jornada

El gas natural de Europa cotiza en $49.31 euros por MWh, dado que aún suma un avance de 54.34% desde el pasado 27 de febrero

  • 11
  • Marzo
    2026

Tras registrar pérdidas en la jornada de ayer, el petróleo registró un rebote al avanzar 3.91% en el arranque de este miércoles.

De acuerdo con cifras oficiales, en el mercado de materias primas, los energéticos muestran un rebote en general.

El petróleo WTI inicia la sesión cotizando en $86.71 dólares por barril, con un avance de 3.91 por ciento.

“Con esto, el WTI ha ganado en ocho de las últimas nueve sesiones, acumulando un avance de 32.97% en ese periodo". Refirieron analistas.

En lo que refiere al gas natural de Estados Unidos, se informó que comenzó la sesión cotizando en $3.12 dólares por millón de BTU, con una ganancia de 3.15%, esto, luego de que perdió en las últimas dos sesiones, acumulando un retroceso de 5.21 por ciento.

petroleo-robota-gana-arranque-jornada.jpg

Además, el precio de este commodity se mantiene elevado, pues muestra un incremento acumulado de 8.95% desde que empezó la guerra, explicó Grupo Financiero Base.

El gas natural de Europa cotiza en $49.31 euros por MWh, con un avance de 4.03%, luego de que ayer se contrajo 16.05%. Sin embargo, el precio del gas en Europa se mantiene alto, dado que aún suma un avance de 54.34% desde el 27 de febrero.

Metales preciosos con ligera corrección a la baja 

Por el contrario, los metales preciosos inician la sesión con una ligera corrección a la baja, luego de que iniciaron la semana con ganancias.

El oro empieza la sesión cotizando en $5,179 dólares por onza, con un retroceso de 0.24 por ciento.

Esto sucede luego de que ayer ganó 1.04% y superó el umbral de $5,200 dólares por onza, nivel que desató una toma de utilidades.

Asimismo, la plata inicia la sesión cotizando en $85.72 dólares por onza, con una caída de 2.96 por ciento.

La plata está cortando una racha de tres sesiones consecutivas de ganancias, periodo en el que sumó un avance de 7.40%, añadió el grupo en su reporte.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

tiroteo_universidad_estados_unidos_virginia_35befa48cf
Tiroteo deja dos heridos en Universidad Old Dominion en Virginia
wall_street_rojo_beec383b31
Wall Street abre en rojo mientras petróleo continúa subiendo
mojtaba_jamenei_ce5ddb7f20
Mojtaba Jameneí amenaza a EUA al asegurar que vengará a mártires
publicidad

Últimas Noticias

tiroteo_universidad_estados_unidos_virginia_35befa48cf
Tiroteo deja dos heridos en Universidad Old Dominion en Virginia
condenan_19_ataque_sala_conciertos_rusia_9349a1ac0b
Condenan a 19 personas por ataque en sala de conciertos en Rusia
samuel_ramirez_jr_capturado_sinaloa_fd0cb76012
Capturan en Sinaloa a Samuel Ramírez Jr. prioridad del FBI
publicidad

Más Vistas

captan_ataque_donde_muere_menor_apodaca_6160e9cb6b
Captan momento del ataque donde muere menor en Apodaca
inicia_proceso_tramite_becas_escuelas_particulares_9e40334e90
Arranca proceso de becas en escuelas particulares 2026-2027
fortalecen_conectividad_ruta_monterrey_mcallen_530985084f
Fortalecen conexión con Texas mediante ruta Monterrey-McAllen
publicidad
×