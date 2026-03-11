Petróleo rebota y gana 4% en el arranque de la jornada

Tras registrar pérdidas en la jornada de ayer, el petróleo registró un rebote al avanzar 3.91% en el arranque de este miércoles.

De acuerdo con cifras oficiales, en el mercado de materias primas, los energéticos muestran un rebote en general.

El petróleo WTI inicia la sesión cotizando en $86.71 dólares por barril, con un avance de 3.91 por ciento.

“Con esto, el WTI ha ganado en ocho de las últimas nueve sesiones, acumulando un avance de 32.97% en ese periodo". Refirieron analistas.

En lo que refiere al gas natural de Estados Unidos, se informó que comenzó la sesión cotizando en $3.12 dólares por millón de BTU, con una ganancia de 3.15%, esto, luego de que perdió en las últimas dos sesiones, acumulando un retroceso de 5.21 por ciento.

Además, el precio de este commodity se mantiene elevado, pues muestra un incremento acumulado de 8.95% desde que empezó la guerra, explicó Grupo Financiero Base.

El gas natural de Europa cotiza en $49.31 euros por MWh, con un avance de 4.03%, luego de que ayer se contrajo 16.05%. Sin embargo, el precio del gas en Europa se mantiene alto, dado que aún suma un avance de 54.34% desde el 27 de febrero.

Metales preciosos con ligera corrección a la baja

Por el contrario, los metales preciosos inician la sesión con una ligera corrección a la baja, luego de que iniciaron la semana con ganancias.

El oro empieza la sesión cotizando en $5,179 dólares por onza, con un retroceso de 0.24 por ciento.

Esto sucede luego de que ayer ganó 1.04% y superó el umbral de $5,200 dólares por onza, nivel que desató una toma de utilidades.

Asimismo, la plata inicia la sesión cotizando en $85.72 dólares por onza, con una caída de 2.96 por ciento.

La plata está cortando una racha de tres sesiones consecutivas de ganancias, periodo en el que sumó un avance de 7.40%, añadió el grupo en su reporte.

Comentarios