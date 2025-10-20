PIB latino en EUA supera a potencias tras incremento en 2023

La población latina en Estados Unidos es considerada un motor clave del crecimiento económico en el país.

De acuerdo con el informe US Latino GDP Report 2025, el Producto Interno Bruto latino alcanzó 4.1 trillones de dólares, un incremento de casi el doble con respecto a lo registrado en 2019.

Entre 2010 y 2023, el PIB latino creció 2.3 veces más rápido que el promedio nacional, con una tasa anual del 4.4%, frente al 2.2% del país.

Los sectores más dinámicos fueron finanzas y bienes raíces, servicios profesionales, manufactura y transporte.

La población latina cuenta con una participación laboral del 88% en el sector privado, con una edad promedio de 31 años, lo que se consolida como uno de los factores vitales para el futuro económico de Estados Unidos.

Se presume que los latinos representaron 30.6% del crecimiento real del PIB desde 2019.

Comentarios