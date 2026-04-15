Piden industriales aclarar uso de permisos de agua agrícolas

El sector privado de Nuevo León aseguró que las concesiones agrícolas que se otorgan a políticos y empresarios a costos prácticamente gratuitos deben estar “bajo la lupa” y garantizar que su uso sea correcto.

Al respecto, Jorge Santos Reyna, presidente de Caintra Nuevo León, comentó que las autoridades deben tomar las medidas correspondientes para investigar y esclarecer este tema y evitar que existan lagunas en cuanto al uso de estos títulos por parte de quienes los poseen y en algunos casos abusan.

“Que haya claridad en la asignación y utilización de las concesiones, para asegurar que realmente cumplan con su propósito y no se presten a malas prácticas”, expresó.

Por otro lado, señaló que también se tiene conocimiento de que, en algunos casos, estos títulos no son utilizados directamente por quienes los tienen registrados, sino por intermediarios, lo que abre la puerta a posibles irregularidades, por lo que insistió en la necesidad de una revisión puntual en este tema.

Recalcó que la autoridad debe actuar en consecuencia y conforme a derecho, brindando una mayor transparencia sobre la operación de estas concesiones.

“La autoridad tendrá que tomar la acción correspondiente conforme a derecho y en función de la información que tiene".

"También hay otra situación, que el hecho de que esté a nombre de una persona no significa que lo utilice para otro medio que no sea el que está concesionado”, indicó al tiempo que pidió que estos títulos se utilicen con el fin para el que fueron creados o focalizados.

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