Piden vender celulares con alertar sísmicas

El IFT aseguró que las empresas deben verificar que los equipos que vendan cuenten con el sistema CBS (Cell Broadcast Service) para mensajes de prevención.

Las empresas de telefonía como AT&T, Telcel, Telefónica y los operadores móviles virtuales (OMV) deberán verificar que los celulares que vendan cuenten con el sistema Cell Broadcast Service (CBS), para que se puedan enviar mensajes de alerta a los usuarios en caso de sismos, huracanes e inundaciones o de lo contrario serán multadas, advirtió el IFT.

El Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) mencionó que la tecnología CBS para el servicio móvil está diseñada para dar prioridad a la transmisión oportuna y sin alteraciones de las comunicaciones y mensajes de alerta por riesgo o situaciones de emergencia.

En ese sentido explicó que si las empresas de telefonía móvil no verifican que los smartphones que comercializan tienen el sistema CBS para emitir las alertas de emergencia, serán multadas conforme al artículo 128 de la Ley Federal de Telecomunicaciones, -el cual establece que, por contravenir las disposiciones sobre homologación de equipos y cableados, las compañías son acreedoras a multas equivalentes de 0.01% hasta 0.75% de los ingresos del concesionario autorizado-.

"Si no cumplen, no se les otorgará un certificado de conformidad y no podrían homologarse, y entonces no se podrían conectar a una red pública o utilizar el espectro radioeléctrico; del lado de los operadores, que tienen los lineamientos, si no cumplen con la obligación de enviar las alertas recibirán sanciones conforme a la ley", advirtió Javier Juárez Mojica, presidente interino del IFT en entrevista con medios.

Las ventajas del sistema CBS es que los mensajes pueden llegar en segundos a millones de dispositivos, y además puede focalizar el envío de alertas; por ejemplo, en caso de riesgo de inundaciones, los mensajes sólo irían para las entidades o poblaciones que se verían afectadas. Detalló que los usuarios podrán identificar los mensajes a través de un formato de visualización, sonido y vibración.

También especificó que los relojes inteligentes mejor conocidos como smartwatch quedarán exentos de las disposiciones técnicas del IFT, en tanto que cuentan con una SIM o eSIM y son compatibles con el CBS.

"No obstante, podrán recibir y procesar alguna forma de mensajes de alerta porque la visualización de los mensajes, el sonido y la vibración podrán ser distintos a los que reciban y procesen los teléfonos celulares", agregó el funcionario.

Como dato cabe mencionar que de acuerdo con The Competitive Intelligence Unit(CIU), al segundo trimestre de 2022, en México se contabilizaron 134.2 millones de líneas, 4.8% más respecto al mismo lapso del año pasado. De ese total, 126.9 se utilizan a través de smartphones.

La firma también destacó que hace 37 años, cuando se registró el sismo de 1985, este sector no tenía la misma penetración que registra en el último lustro, por lo que hoy en día el uso de celulares es clave.

"La diferencia más grande con respecto al sismo de 1985 son las herramientas tecnológicas que se han desarrollado en el mundo. Sin duda una muy importante son las telecomunicaciones", refirió

Expertos señalan que al dividir un sismo en tres fases: la primera es la prevención, la segunda el contacto con familiares y la tercera, ayuda y organización a través de redes sociales.