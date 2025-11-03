Plata ¡brilla como nunca!: logra ganancia de 50% en seis meses

La plata actualmente está brillando como nunca, y para muestra es que en los últimos seis meses ha logrado una ganancia cercana al 50% en su cotización.

Los datos arrojan que dicho metal cerró octubre cotizando en $48.56 dólares por onza, mostrando un avance mensual de 4.10 por ciento.

Sin embargo, un punto relevante es que durante octubre la plata alcanzó una cotización máxima histórica de $54.48 dólares por onza y sumó seis meses seguidos de ganancias, acumulando un avance de 48.88% en ese periodo.

De hecho, la plata no tocaba un nuevo máximo histórico desde 1980.

Muchos inversionistas se han inclinado hacia la plata, considerada una alternativa más accesible para cubrirse de riesgos económicos y geopolíticos.

Además, su uso industrial en sectores como la electrónica o la energía solar refuerza su atractivo en el actual entorno de transición energética.

La plata gana terreno como activo de refugio y materia prima clave para la industria tecnológica, explicaron analistas.

Con este comportamiento, la plata consolida su posición como un activo estratégico tanto para inversores financieros como para usuarios industriales en un contexto de creciente volatilidad global.

Expertos señalan que, sin la publicación de datos económicos de relevancia en Estados Unidos, se mantiene la expectativa de que la Reserva Federal podría recortar su tasa de interés más adelante, lo que vuelve más atractivas las inversiones en activos que no pagan una renta fija, como el oro.

En el caso del oro, las cifras muestran que cerró octubre cotizando en $3,998 dólares por onza, con un avance mensual de 3.61 por ciento.

Así, el oro hila tres meses consecutivos al alza, acumulando un incremento de 21.10% en ese periodo.

Aunado a ello, el 20 de octubre el oro tocó un nuevo máximo histórico de $4,382 dólares por onza, aunque las presiones al alza sobre el precio del oro se concentraron en las primeras tres semanas del mes. Esto como consecuencia del cierre de operaciones del gobierno de Estados Unidos que inició el 1 de octubre.

También le impacta un aumento en la aversión al riesgo global, debido al recrudecimiento de la guerra comercial entre Estados Unidos y China.

Cabe recordar que, en el mes, Donald Trump amagó con imponer un arancel del 100% a todas las importaciones provenientes de China, adicionales a los aranceles que ya están en vigor.

En las últimas dos semanas de octubre, el oro entró en una fase de corrección a la baja y acumuló un retroceso de 6.25% en ese periodo. Esta fase de corrección también fue propiciada por la expectativa y materialización de un acuerdo comercial entre China y Estados Unidos.

Les va bien a metales

Los metales industriales cerraron el mes con ganancias casi generalizadas, debido en parte a la expectativa de que el acuerdo comercial entre Estados Unidos y China dará paso a una mayor actividad económica global, elevando la demanda por estos commodities.

Dicho esto, el aluminio cerró el mes cotizando en $2,884 dólares por tonelada métrica, con una ganancia de 7.59%.

El acero cerró el mes cotizando en $851 dólares por tonelada métrica, con un avance de 6.38 por ciento.

A su vez, el cobre cerró octubre cotizando en $10,873 dólares por tonelada métrica, con una ganancia de 6.33 por ciento.

Otro es el caso del zinc, que cerró octubre cotizando en $3,056 dólares por tonelada métrica, con un avance de 3.23 por ciento.

Solamente el níquel cerró octubre con pérdidas, cotizando en $15,226 dólares por tonelada métrica, mostrando un ligero retroceso de 0.06 por ciento.

“El aluminio también muestra una marcada tendencia al alza y el 29 de octubre tocó un máximo de $2,917 dólares por tonelada métrica, su nivel más alto desde el 30 de mayo del 2022".

"Esto debido a que hay temores de que la oferta global podría comenzar a ser insuficiente para satisfacer la demanda, pues en China la producción nacional de aluminio primario tiene un tope gubernamental de 45 millones de toneladas por año”, explicó Grupo Financiero Base.

Cabe recordar que China representa alrededor del 60% de la producción de aluminio primario y el 50% de la producción de aluminio a nivel global.

