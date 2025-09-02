Cerrar X
Finanzas

Plata y oro 'brillan con fuerza’ al arranque de septiembre

Ambos metales tuvieron subidas significativas, impulsadas por la política comercial de EUA y las expectativas de los recortes en las tasas de interés por la Fed

  • 02
  • Septiembre
    2025

Los metales preciosos como el oro y la plata arrancaron el noveno mes del año brillando a lo grande.

Y es que, mientras que la plata al contado registró máximos de 14 años, el oro apunta su nivel más alto desde mediados de abril.

A muestra es que durante las operaciones de este lunes, la plata reportó una subida de 2.60%, a $40.72 dólares por onza, de acuerdo con datos de Investing. 

Esa cifra es la más alta desde septiembre de 2011. 

En el caso del oro, los precios han recibido un fuerte impulso también atribuido a la situación comercial que se vive actualmente a nivel mundial ante la política proteccionista adoptada por la administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. 

Analistas destacaron que el buen momento de los metales se encuentra ligado a las expectativas del mercado de un próximo recorte a la tasa de interés por parte de la Reserva Federal (Fed). 

Los datos arrojan que en la jornada del lunes, el precio del oro al contado cuenta con un avance de 0.84%, a $3,477.10 dólares por onza, en lo que significa su nivel más alto desde mediados de abril del presente año.

Sin embargo, los precios del oro alcanzaron un máximo histórico al romper la barrera de los $3,500 dólares por onza en las primeras operaciones del martes, impulsados por las persistentes apuestas por recortes en los tipos de interés de Estados Unidos y la creciente incertidumbre sobre los aranceles del presidente estadunidense Donald Trump, según reportó Investing.

El oro al contado subió 0.8% hasta un máximo histórico de $3,508.54 la onza, por encima de su récord previo de $3,501.59, mientras que los futuros del oro para diciembre alcanzaron un pico de $3,578.20.


