¿Por qué construir 14,000 viviendas y no 7,000?

Será una locura querer construir las 14,000 viviendas de golpe, tan sólo en municipios cercanos a la gigafábrica, como son Santa Catarina y García.

Hace unas semanas salió el anuncio por parte del gobierno estatal, diciendo que se necesitarán construir 14,000 viviendas para dar apoyo a la gente que vendrá a trabajar a la gigafábrica de Tesla.

Lo que llama la atención es el número tan puntual de vivienda que dicen que se requiere, más que nada porque las estadísticas y diversas numeralias indican otras cosas que se tienen que tomar en cuenta.

Lo primero y que es una gran realidad, es el número de viviendas desocupadas en el municipio de García (se dice que son aproximadamente 6,000), esto de acuerdo a datos generados a finales de 2022 en un documento presentado por el director del Fideicomiso Fomerrey e Instituto de la Vivienda de Nuevo León, donde hizo referencia a que en Nuevo León existen al menos 26,000 viviendas asignadas por el Infonavit, pero deshabitadas, por lo que ese instituto planifica un esquema de arrendamiento, con opción a compra, en el que se buscará generar una sinergia entre el instituto, los propietarios y los alcaldes. Cosa que sigue en stand by.

Por otro lado, de acuerdo al Informe de Coyuntura Inmobiliaria de Tinsa México 2022, tan sólo en el cuatro trimestre de 2022 se desplazaron 5,782 unidades de vivienda nueva en la zona metropolitana de Monterrey. Del total de esas viviendas vendidas, el 39% se concentraron en los municipios de Apodaca, García, Escobedo y San Nicolás. Además, el 84% de las unidades vendidas corresponde a vivienda horizontal, y el 72% de éstas equivalen al segmento social; mientras que la vivienda media acumuló el 16% de las ventas, y los segmentos residenciales el 14 por ciento.

En ese mismo informe se mencionó que se tienen registradas 47,088 unidades disponibles (diciembre 2022); así como 409 proyectos activos, distribuidos en seis segmentos económicos. Los proyectos de tipo social representan un 25% de la oferta, el segmento medio un 34% y el residencial plus el restante 41 por ciento.

Con todos estos datos provenientes de diversos canales, podemos decir que vivienda disponible hay y de todos los niveles. Será una locura querer construir las 14,000 viviendas de golpe y porrazo, tan sólo en municipios cercanos a la gigafábrica, como son Santa Catarina, García y en Ramos Arizpe, en el estado vecino. Nada más para que se dé una idea, querido lector, el construir esa cantidad de viviendas representa la cantidad de viviendas que existen en municipios del estado como lo son Aramberri, China, General Terán o Hidalgo. Esto de acuerdo al censo poblacional del Inegi de 2020.

A esto hay que agregar que los municipios de Santa Catarina y García no cuentan con buenos planes de desarrollo urbano, lo que se traduce a que no hay vías de comunicación suficientes, no hay redes de abastecimiento de agua, luz y drenaje. Así es que el efecto “champagne” de la noticia se está terminando, porque urgencias hay muchas, pero planes estratégicos no. Esperemos noticias pronto.