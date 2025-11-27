Cerrar X
Finanzas

Prevé Banxico inflación de 3.5% para el cierre de año

El Banco de México dijo que ve un escenario más retador para el componente subyacente, que es el que determina la tendencia en el mediano y largo plazo

  • 27
  • Noviembre
    2025

La inflación general en México se ubicará en 3.5%, estimó el Banco de México (Banxico). 

En su última conferencia del año, la junta de gobierno del banco central dijo que ve un escenario más retador para el componente subyacente, que es el que determina la tendencia en el mediano y largo plazo.

Para este rubro, el banco central llevó a cabo un ligero ajuste en la tasa, incrementándola de 3.7% en agosto a 4.1% para finales de año. 

Aun así, ratificaron que lograrán el objetivo de 3% hacia el cierre de 2026. 

Por otro lado, Banxico estimó que la economía registrará estancamiento al cierre del año, con un panorama un poco más pesimista que el que preveían en agosto, acompañado de una inflación en desaceleración, aunque aún con presiones.      

De acuerdo con el informe trimestral del banco central, la economía crecerá en un rango estimado entre 0.1% y 0.5% este año, reduciendo la proyección puntual de agosto, que era de 0.6%, pero descartando un escenario recesivo.                  

Para el próximo año estiman que el Producto Interno Bruto (PIB) muestre una ligera recuperación de 1.1%, en un rango de entre 0.4% y 1.8%, y sumaron por primera vez su proyección puntual para 2027 en 2 por ciento.

El ajuste para este año viene luego de la contracción observada en el tercer trimestre de 0.3% a tasa trimestral, además de reconocer varias presiones para la economía hacia el cierre de año, destacando el enfriamiento en el mercado laboral. 

El Banxico, además, advierte riesgos relacionados con la incertidumbre comercial con Estados Unidos, menor crecimiento en Estados Unidos, volatilidad en los mercados financieros, escalamientos de conflictos geopolíticos y fenómenos meteorológicos.


