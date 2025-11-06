Prevé NL alcanzar inversiones por $20,000 mdd en 2025

Para el cierre de este año, Nuevo León alcanzará $20,000 millones de dólares en anuncios de inversión extranjera.

En entrevista, Emmanuel Loo, subsecretario de Inversión de la Secretaría de Economía estatal, mencionó que el panorama para cierre de año pinta favorable.

Refirió que en los cuatro años que van de la actual administración, Nuevo León ya suma inversiones por $110,000 millones de dólares.

"El panorama lo vemos bien; ahorita venimos de Danfoss, de una expansión de $40 millones de dólares y 400 empleos. El CEO dijo que Nuevo León es la capital de aires acondicionados o electrodomésticos del mundo".

"A lo mejor la industria automotriz está pasiva, pero la de electrodomésticos, de aires acondicionados, impulsadas por el tema de data centers, vemos que hay expansión. Llevamos $110 billones ($110,000 millones de dólares) en los cuatro años y este año estamos acabando con $20 billones ($20,000 millones de dólares)", explicó tras participar en el evento Surface Finishing México 2025 que se celebró en la entidad.

Los anuncios de inversión continuarán en los siguientes meses e involucran a empresas de diferentes países e industrias.

"Hay buena expectativa para cierre de año, sigue llegando inversión, traemos un anuncio la próxima semana, seguimos con dos o tres eventos por semana de anuncios de inversión para el estado”, comentó el funcionario estatal.

Industria de acabados al alza

En el marco de este mismo evento, Manuel García Garza, presidente del Consejo Directivo de la Asociación Mexicana de Industriales de Acabados Superficiales (AMAS), destacó el crecimiento que ha alcanzado este sector y las proyecciones hacia el cierre de 2025.

Por ello dijo que entre 2021 y 2025 dicha industria proyecta crecer al menos un 25% al pasar de un valor de $1.5 a 1.8 billones de dólares.

“Esta cifra nos confirma a todos que estamos en el momento ideal para innovar, colaborar y sobre todo para marcar una diferencia".

"Este es un espacio de diálogo, de innovación, de visión compartida y sobre todo de tener muy claro cuál debe ser el futuro de nuestra industria. Aquí convergen los que diseñan, los que aplican, los que investigan, los que lideran los procesos de acabados y recubrimientos y tratamientos superficiales para la industria de México y también del mundo", expresó.

