Prevén alzas en alimentos ante encarecimiento de fertilizantes

Ante un incremento cercano al 50% en los precios de los fertilizantes, los alimentos podrían registrar alzas en los siguientes meses.

Esto ocurre en un contexto en donde la guerra en Medio Oriente está trastocando el panorama económico global debido a que un tercio del suministro mundial de fertilizantes pasa por el estrecho de Ormuz.

Lo anterior provocará un alza en los precios de los alimentos en las próximas semanas o meses.

Mientras tanto, JPMorgan asegura que el mundo cuenta con reservas estratégicas de fertilizantes para solo 25 días antes de que las consecuencias físicas comiencen a afectar la capacidad de producción agrícola.

Si el estrecho permanece cerrado, los tanques de almacenamiento en el golfo se llenarán en menos de un mes, lo que obligará al cierre de grandes complejos industriales químicos y, más preocupante, la reactivación de estas plantas tardará hasta seis semanas y provocará más retrasos, explicó.

Los agricultores se han quejado de los mayores costos del fertilizante, y los precios se han disparado aún más desde que Estados Unidos e Israel atacaron Irán el 28 de febrero.

Aunado a ello, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) señala que cuando se habla de conflictos geopolíticos, la atención suele centrarse en el petróleo; sin embargo, en el sistema alimentario, el fertilizante es igual de estratégico.

Por ello advierte que mayores precios de energía y posibles faltantes de fertilizantes amenazan los rendimientos agrícolas y pueden amplificar la volatilidad de los precios de los alimentos.

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