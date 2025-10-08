Prevén atorones en aduanas ante cierre de gobierno de EUA

Representantes del sector automotor en México alertaron que el cierre de gobierno en Estados Unidos podría complicar la logística en las aduanas y afectar la exportación de unidades.

Gabriel Padilla, director general de la Industria Nacional de Autopartes (INA), estimó que esta medida, implementada por el gobierno estadounidense desde el pasado 1 de octubre, podría prolongarse hasta por dos semanas.

“Las implicaciones para México se reducen a los riesgos de tipo logístico y fronterizo debido a la reducción de personal en aduanas y agencias de inspección, por lo que podrían preverse posibles demoras.

La industria, viendo el histórico de cierres de gobierno, no espera que éste rebase más de dos semanas”, expresó.

Ante este panorama, el organismo emitió recomendaciones a las empresas del ramo para mitigar los efectos de la medida.

“Se sugiere anticipar operaciones logísticas, adelantar embarques de exportación, revisar inventarios de seguridad para reducir retrasos fronterizos y mantener comunicación con los clientes en Estados Unidos para establecer planes de contingencia y flexibilidad en las entregas”, enfatizó Padilla.

