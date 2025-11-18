Prevén caída en producción de granos de cara al cierre de año

La producción nacional de granos y oleaginosas como maíz, trigo y sorgo no pasa por su mejor momento y tiende a cerrar el año con cifras a la baja.

De acuerdo con un reporte del Grupo Consultor de Mercados Agrícolas (GCMA), México enfrentaría su nivel más bajo de producción en los últimos 25 años, por lo cual el gobierno federal impulsa programas para lograr mayor autosuficiencia alimentaria.

Lo que se estima es que en 2025 la producción total de granos y oleaginosas será de 32.4 millones de toneladas, una disminución de 20% frente a los 40.8 millones registrados en 2021.

También será un 10.4% menor frente a los 36.2 millones de toneladas del 2024.

El informe indica que esta caída está relacionada principalmente con la sequía y el estrés hídrico que afectan amplias regiones del país, entre ellas Sonora, Tamaulipas y Baja California.

Cultivos más afectados

Maíz: El maíz, uno de los principales cultivos en México, sufrirá una caída del 5.4% en 2025 respecto al año anterior. Se prevé una producción de 21.7 millones de toneladas, de las cuales 19 millones serán de maíz blanco y 2.69 millones de maíz amarillo.

Trigo: La producción de trigo podría alcanzar apenas 1.6 millones de toneladas, lo que representaría una caída del 41.2 por ciento. Este nivel sería el más bajo registrado en los últimos 30 años.

Sorgo: En el caso del sorgo, la proyección para 2025 es de 4.3 millones de toneladas, una disminución del 8.9% respecto al ciclo anterior.

¿Cuánto compramos del extranjero?

Mientras la producción nacional disminuye, las importaciones de estos productos han crecido significativamente.

Según el GCMA, las importaciones de granos pasaron de 19.8 millones de toneladas en el año 2000 a 49.6 millones previstas para 2025, lo que representa un aumento de 150 por ciento.

Para el caso específico del maíz, en 2024 se alcanzó un récord de importación con 23.6 millones de toneladas, y para 2025 se espera una cifra aún mayor, 25.2 millones.

Medidas del gobierno

Ante este panorama, el gobierno federal puso en marcha el programa Cosechando Soberanía, que tiene como objetivo aumentar la autosuficiencia alimentaria en productos básicos:

21.3 millones de toneladas de maíz

730,000 toneladas de frijol

221,500 toneladas de arroz

