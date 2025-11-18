Cerrar X
finanzas_granos_mexicanos_b04ce65e7f
Finanzas

Prevén caída en producción de granos de cara al cierre de año

Lo que se estima es que en 2025 la producción total será de 32.4 millones de toneladas, disminución del 10.4% frente a los 36.2 millones de toneladas del 2024

  • 18
  • Noviembre
    2025

La producción nacional de granos y oleaginosas como maíz, trigo y sorgo no pasa por su mejor momento y tiende a cerrar el año con cifras a la baja. 

De acuerdo con un reporte del Grupo Consultor de Mercados Agrícolas (GCMA), México enfrentaría su nivel más bajo de producción en los últimos 25 años, por lo cual el gobierno federal impulsa programas para lograr mayor autosuficiencia alimentaria. 

Lo que se estima es que en 2025 la producción total de granos y oleaginosas será de 32.4 millones de toneladas, una disminución de 20% frente a los 40.8 millones registrados en 2021. 

También será un 10.4% menor frente a los 36.2 millones de toneladas del 2024. 

El informe indica que esta caída está relacionada principalmente con la sequía y el estrés hídrico que afectan amplias regiones del país, entre ellas Sonora, Tamaulipas y Baja California. 

El maíz, uno de los principales cultivos en México, sufrirá una caída del 5.4% en 2025 respecto al año anterior. Se prevé una producción de 21.7 millones de toneladas, de las cuales 19 millones serán de maíz blanco y 2.69 millones de maíz amarillo. 

En cuanto a la producción de trigo, podría alcanzar apenas 1.6 millones de toneladas, lo que representaría una caída del 41.2 por ciento. Este nivel sería el más bajo registrado en los últimos 30 años. 

En el caso del sorgo, la proyección para 2025 es de 4.3 millones de toneladas, una disminución del 8.9% respecto al ciclo anterior. 

Cultivos más afectados

Maíz: El maíz, uno de los principales cultivos en México, sufrirá una caída del 5.4% en 2025 respecto al año anterior. Se prevé una producción de 21.7 millones de toneladas, de las cuales 19 millones serán de maíz blanco y 2.69 millones de maíz amarillo. 

Trigo: La producción de trigo podría alcanzar apenas 1.6 millones de toneladas, lo que representaría una caída del 41.2 por ciento. Este nivel sería el más bajo registrado en los últimos 30 años. 

Sorgo: En el caso del sorgo, la proyección para 2025 es de 4.3 millones de toneladas, una disminución del 8.9% respecto al ciclo anterior. 

¿Cuánto compramos del extranjero?

Mientras la producción nacional disminuye, las importaciones de estos productos han crecido significativamente. 

Según el GCMA, las importaciones de granos pasaron de 19.8 millones de toneladas en el año 2000 a 49.6 millones previstas para 2025, lo que representa un aumento de 150 por ciento. 

Para el caso específico del maíz, en 2024 se alcanzó un récord de importación con 23.6 millones de toneladas, y para 2025 se espera una cifra aún mayor, 25.2 millones.

Medidas del gobierno

Ante este panorama, el gobierno federal puso en marcha el programa Cosechando Soberanía, que tiene como objetivo aumentar la autosuficiencia alimentaria en productos básicos: 

  • 21.3 millones de toneladas de maíz 
  • 730,000 toneladas de frijol 
  • 221,500 toneladas de arroz

Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

Whats_App_Image_2025_11_17_at_11_57_59_PM_fdba376f84
México: segundo país más afectado por hackeos en Latinoamérica
nacional_marcha_gen_z_51dd8d15d3
PRI ofrece defensa legal a detenidos tras marcha en el Zócalo
Captura_de_pantalla_2025_11_17_202230_d2eef0b872
'Vasco' responde a abucheos y alista siete cambios ante Paraguay
publicidad

Últimas Noticias

3bae5078_6f65_461b_95f5_0426c366ff04_77ed6e3dcb
Piden evitar uso político de medidores de agua en Ciudad Victoria
Whats_App_Image_2025_11_17_at_11_57_59_PM_fdba376f84
México: segundo país más afectado por hackeos en Latinoamérica
Whats_App_Image_2025_11_17_at_11_56_04_PM_fb9710f4a5
Auge gasolinero: destaca NL entre las entidades con más permisos
publicidad

Más Vistas

INFO_7_UNA_FOTO_6_5598fb13a2
Detienen a Marco Antonio 'N' por presunta violencia familiar
EH_FOTO_VERTICAL_2025_11_16_T135049_633_41fbfdfcd7
Cierres viales en Monterrey por desfile del 20 de Noviembre
EH_CONTEXTO_33_57d3e9328b
Balean "El Jerry" en Sinaloa; influencer presumía armas en redes
publicidad
×