Prevén que tasa de interés en México cierre el año en 7%

Especialistas del sector financiero consultados por Citi México anticiparon que el Banco de México (Banxico) realizará otro recorte de un cuarto de punto porcentual a la tasa de referencia, durante la reunión de la política monetaria de diciembre.

Esa proyección forma parte de los resultados arrojados en la “Encuesta Citi México de Expectativas” realizada entre diversos analistas económicos de bancos, casas de bolsa, consultoras, entre otras firmas.

De acuerdo con la publicación realizada este jueves, de 35 expertos entrevistados, 33 anticipan que la Junta de Gobierno del banco central haga un recorte de un cuarto de punto porcentual a la tasa de referencia en la reunión de diciembre, es decir, la última del año.

Con lo anterior, el objetivo, que es el instrumento que marca el costo al que se financian empresas y familias y que también fija los rendimientos que pagan las instituciones al público por sus ahorros, concluiría el año en un nivel de 7 por ciento.

Además, el ejercicio revela que para el cierre de 2026, la tasa de referencia se ubicará en 6.50%, lo que implicaría un recorte de medio punto o dos de un cuarto de punto el siguiente año.

Fue apenas este jueves que la minuta de la reunión de la junta de gobierno de Banxico con motivo de la decisión de política monetaria anunciada el 6 de noviembre reveló que algunos miembros esperan que el ciclo de recortes continúe durante diciembre.

Ese día, la Junta de Gobierno del Banco de México decidió por mayoría de votos disminuir en un cuarto de punto porcentual su tasa de interés de referencia para colocarla en 7.25%, con lo que acumula 11 recortes consecutivos desde agosto de 2024.

En su postura se explicó que “la junta de gobierno juzgó apropiado continuar con el ciclo de disminuciones de la tasa de referencia. Ello en congruencia con la valoración del actual panorama inflacionario”.

Expertos afirman que los recortes de las tasas de interés deberían también disminuir los costos de préstamos para hipotecas, para automóviles y tarjetas de crédito, lo que impulsará las finanzas de los consumidores y empresas y apoyará un mayor gasto y crecimiento.

