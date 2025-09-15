Cerrar X
Profeco lleva a cabo operativo Fiestas Patrias 2025

El 'Programa de Verificación y Vigilancia Fiestas Patrias 2025' tiene el objetivo de proteger y promover los derechos de las y los consumidores

  • 15
  • Septiembre
    2025

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) anunció la puesta en marcha del Programa de Verificación y Vigilancia “Fiestas Patrias 2025”, que se llevará a cabo del 14 al 16 de septiembre en todo el país, con el objetivo de proteger y promover los derechos de las y los consumidores durante estas celebraciones.

A través de la Dirección General de Verificación y Defensa de la Confianza y de las 38 Oficinas de Defensa del Consumidor (Odeco), personal de la dependencia realizará revisiones en diversos giros comerciales con alta demanda en estas fechas, como tiendas de autoservicio, departamentales y de conveniencia; vinaterías, expendios de cerveza, carnicerías, pollerías, tortillerías, panaderías, restaurantes, bares, centros de espectáculos, estacionamientos públicos, entre otros.

El operativo contempla verificar que los proveedores informen y respeten precios, tarifas, promociones y ofertas anunciadas, además de garantizar que los montos a pagar estén exhibidos de manera clara y legible.

Asimismo, se vigilará que la publicidad sea veraz y que se entreguen comprobantes de compra.

Profeco recordó que los comercios no pueden negar la venta de productos o servicios disponibles en existencia, condicionar su adquisición ni reservarse el derecho de admisión, incluidas prácticas discriminatorias por razones de género o preferencia sexual.

En cuanto a las garantías, la dependencia subrayó que deben ajustarse a lo establecido en la Ley Federal de Protección al Consumidor, y en ningún caso podrán ser inferiores a 90 días.

Con este operativo, Profeco busca asegurar que los festejos patrios se desarrollen con consumo informado, seguro y justo para todas las familias mexicanas.


