Recibirán casi 33,000 ahorradores de CIBanco sus depósitos

La institución financiera se encuentra en proceso de liquidación luego de que se le revocó su licencia para operar como banco

  • 14
  • Octubre
    2025

El Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) pagará a 32,656 titulares de cuentas de depósito que administró CIBanco, luego de que la Asamblea de Accionistas de esta institución financiera solicitó de manera voluntaria la revocación de su licencia para operar como banco, de acuerdo con un comunicado emitido por las autoridades financieras.

La solicitud de revocación voluntaria se dio como resultado de un proceso que inició a principios del 2025 con una notificación de la Red de Control de Delitos Financieros (Fincen) del Tesoro de Estados Unidos sobre sospechas de lavado de dinero tanto en CIBanco como en el banco Intercam y la compañía regiomontana Vector Casa de Bolsa.

Esto ocurre luego de que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) publicó en la edición vespertina del Diario Oficial de la Federación (DOF) el Oficio de Revocación de Autorización para organizarse y operar como Institución de Banca Múltiple a CIBanco.

Los pagos se realizan hasta el límite de la cobertura, que es equivalente a 400,000 Unidades de Inversión (UDIS), que son $3 millones 424,262 pesos con 40 centavos, sin recurrir a recursos públicos y con cargo al Fondo de Protección al Ahorro Bancario, el cual se integra por las cuotas que las instituciones de banca múltiple están obligadas a pagar al IPAB.

“Conforme a cifras preliminares disponibles a la fecha, y exceptuando los casos de exclusión de la garantía que otorga el IPAB, se hará un pago a 32,656 ahorradores, considerando que el 99.4% de estas personas están plenamente protegidas por la totalidad de sus ahorros”, refirió.

De acuerdo con un documento emitido en conjunto por el Banco de México, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el IPAB, la revocación de licencia de CIBanco no representa ningún riesgo para la estabilidad del sistema bancario, ya que su nivel de capitalización se mantiene por encima de los mínimos que establece la regulación.

Desde el pasado fin de semana, el IPAB indicó que a partir del 13 de octubre iniciaría el reembolso a las personas ahorradoras.

El IPAB indicó que, aunque CIBanco está en liquidación, las personas que tienen créditos con esa entidad financiera deberán continuar realizando el pago de los mismos.

Cabe recordar que, a finales de agosto, la Secretaría de Hacienda informó que tanto CIBanco como Intercam vendieron parte de sus negocios a otras entidades financieras.


