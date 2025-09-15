Cerrar X
Whats_App_Image_2025_09_14_at_10_47_06_PM_2b89eae0f2
Finanzas

Regios destinan 50% más gasto a energía que el promedio nacional

El gasto trimestral en los hogares de NL en combustibles y energía es de $2,819 pesos, lo que se coloca por encima del promedio nacional, que es de $1,848 pesos

  • 15
  • Septiembre
    2025

El gasto trimestral que realizan los hogares de Nuevo León en combustibles y energía es de $2,819 pesos, lo que se coloca un 52% por encima del promedio nacional.  

Y es que, según datos de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) 2024 del Inegi, en el país este gasto es de $1,848 pesos.  

En la entidad, este gasto trimestral equivale a $705 pesos mensuales destinados al consumo de electricidad, gas y otros combustibles para el hogar.  

De acuerdo con el Clúster Energético de Nuevo León, la entidad se posiciona entre los estados que más erogan en este rubro, superando ampliamente el promedio del país. 

Además de Nuevo León, otras entidades que destacan por su elevado gasto en este rubro son Tamaulipas, Nayarit, Sonora, Sinaloa y Baja California, las cuales ocuparon los primeros lugares del ranking nacional.  

En el extremo opuesto, los estados del sur del país, como Oaxaca y Chiapas, registraron los niveles más bajos de gasto energético, con $1,259 pesos y $1,264 pesos por trimestre, respectivamente. 

WhatsApp Image 2025-09-14 at 10.47.06 PM.jpeg

A través de su Monitoreo Energético, dicho clúster destacó que la posición ocupada por Nuevo León en 2024 representa su peor desempeño histórico desde que existen registros comparables en la ENIGH, los cuales datan del año 2016.   

En aquel entonces la entidad se ubicaba en el tercer lugar nacional, solo por debajo de Sonora y Baja California, y actualmente es el sexto lugar. 

A pesar del alto nivel de gasto actual, los datos muestran que los hogares mexicanos en general gastaron menos en electricidad y combustibles en 2024 en comparación con 2022.  

A nivel nacional se observó una disminución real de 7.2% en este rubro.  

En el caso de Nuevo León, el descenso fue más moderado, con una reducción real de 3.6%, lo que indica una resistencia del gasto energético en la entidad frente al contexto económico nacional.  

Según la encuesta, el 96.1% de los hogares en Nuevo León reportó haber efectuado algún gasto en combustibles y energía durante el trimestre analizado. El monto destinado a este rubro representa el 4.6% del gasto total de los hogares de la entidad.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

coldplay_f4d3d017f3
Coldplay cierra histórica racha de 10 shows en Wembley
EH_UNA_FOTO_79_cc53cf11b7
Bloquean carretera por falta de luz en escuela en Tamaulipas
Whats_App_Image_2025_09_10_at_11_14_07_PM_a886678777
Crecerán casi 9% recursos federales para Nuevo León
publicidad

Últimas Noticias

INFO_7_UNA_FOTO_ed639a6cb8
Aseguran mascotas tras denuncias de maltrato en Santa Catarina
EH_UNA_FOTO_99_83f82ad986
Calambres: el cuerpo ‘habla’ a través de sus músculos
thumbnail_Little_Jesus_12_845c146283
Little Jesus la arma en grande en su regreso a Monterrey
publicidad

Más Vistas

EH_UNA_FOTO_2025_09_13_T153025_506_59a417d07a
Nuevo León inaugura clínica y centro comunitario en Mina
historia_de_Correos_de_Mexico_bfd2515625
Correos de México reanuda envío de cartas y documentos a EUA
explosion_camion_gas_deja_57_heridos_ciudad_de_mexico_6115d523dd
Sube a 13 cifra de muertos por explosión en Iztapalapa
publicidad
×