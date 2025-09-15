Regios destinan 50% más gasto a energía que el promedio nacional

El gasto trimestral que realizan los hogares de Nuevo León en combustibles y energía es de $2,819 pesos, lo que se coloca un 52% por encima del promedio nacional.

Y es que, según datos de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) 2024 del Inegi, en el país este gasto es de $1,848 pesos.

En la entidad, este gasto trimestral equivale a $705 pesos mensuales destinados al consumo de electricidad, gas y otros combustibles para el hogar.

De acuerdo con el Clúster Energético de Nuevo León, la entidad se posiciona entre los estados que más erogan en este rubro, superando ampliamente el promedio del país.

Además de Nuevo León, otras entidades que destacan por su elevado gasto en este rubro son Tamaulipas, Nayarit, Sonora, Sinaloa y Baja California, las cuales ocuparon los primeros lugares del ranking nacional.

En el extremo opuesto, los estados del sur del país, como Oaxaca y Chiapas, registraron los niveles más bajos de gasto energético, con $1,259 pesos y $1,264 pesos por trimestre, respectivamente.

A través de su Monitoreo Energético, dicho clúster destacó que la posición ocupada por Nuevo León en 2024 representa su peor desempeño histórico desde que existen registros comparables en la ENIGH, los cuales datan del año 2016.

En aquel entonces la entidad se ubicaba en el tercer lugar nacional, solo por debajo de Sonora y Baja California, y actualmente es el sexto lugar.

A pesar del alto nivel de gasto actual, los datos muestran que los hogares mexicanos en general gastaron menos en electricidad y combustibles en 2024 en comparación con 2022.

A nivel nacional se observó una disminución real de 7.2% en este rubro.

En el caso de Nuevo León, el descenso fue más moderado, con una reducción real de 3.6%, lo que indica una resistencia del gasto energético en la entidad frente al contexto económico nacional.

Según la encuesta, el 96.1% de los hogares en Nuevo León reportó haber efectuado algún gasto en combustibles y energía durante el trimestre analizado. El monto destinado a este rubro representa el 4.6% del gasto total de los hogares de la entidad.

