Regios 'hasta la coronilla' con los bancos: reclamos crecen

Las principales causas de los reclamos fueron las relacionadas con los despachos de cobranza, los consumos no reconocidos y las solicitudes de cancelación

Nuevo León.-Los bancos ya tienen "hasta la coronilla" a los regios, y es que, en los primeros nueve meses de este año, las reclamaciones contra instituciones financieras reportaron un incremento de 33.1% con respecto a 2020 al pasar de 6,486 a 8,632 en dicho lapso.

La tendencia es clara, y prueba de ello es que datos de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) arrojan que del total de las reclamaciones atendidas, el 64% correspondieron a la banca, el 14% a las sofom y el 21% restante a otros sectores.

Además, tomando en cuenta la variación se observa que el sector de las sofom fue el que mostró el mayor crecimiento porcentual, con un 5 8%, al pasar de 774 asuntos en 2020 a 1,225 en 2021, motivado principalmente por las mayores reclamaciones por gestión de cobranza.

A detalle, el organismo refiere que las principales causas de los reclamos fueron las relacionadas con los despachos de cobranza, los consumos no reconocidos y las solicitudes de cancelación de producto o servicio no atendida y/o no aplicada, que en conjunto representaron el 41% del total de las reclamaciones presentadas.

Al analizar la distribución geográfica de las reclamaciones atendidas en la entidad se observa que de enero a septiembre de 2021 se recibieron asuntos provenientes de un total de 37 municipios, siendo Monterrey, Guadalupe y San Nicolás, los que contabilizaron un mayor número de quejas.

"Se ha identificado causas de reclamo que están relacionadas con un posible fraude, principalmente en el sector bancario; y en el estado de Nuevo León, del total de las reclamaciones presentadas en contra de los bancos, el 45% estuvieron relacionadas con un posible fraude, fundamentalmente originadas por llamadas telefónicas, acceso a páginas apócrifas y en cajeros automáticos", admitió la Condusef al respecto

Tarjetas de crédito no se quedan atrás

Al hablar del uso de tarjetas de crédito, las quejas de usuarios también se han hecho presentes durante este año.

La Condusef reveló que los reclamos relacionados al uso de estos plásticos sumaron 2 millones 611,403, siendo Banamex la institución que se posicionó como el banco con más registros con 650,603 quejas.

Enseguida se ubicaron Banorte con 476,301 reclamos, y HSBC con 438,281 del total.

Reclamaciones a financieras por los regios

Tipo Reclamaciones

Banca 5,561

Sofomes 1,225

Aseguradoras 972

Sofom 301

Afores 240

Otros sectores 333

Total 8,632

Fuente: Condusef