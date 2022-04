Reportan falta de gasolina en NL, pero aseguran abasto

Lo que está ocurriendo es una sobredemanda del combustible ante el impacto de diversos factores, entre ellos, que muchas personas salen en Semana Santa.

Durante este fin de semana, Nuevo León registró un faltante de gasolina en algunas de sus estaciones de servicio, sin embargo, empresarios del ramo afirmaron que su abasto se encuentra garantizado para los próximos días.

Lo que está ocurriendo es una sobredemanda del combustible ante el impacto de diversos factores, entre los que se encuentran que muchas personas aprovechan para salir de la ciudad por el periodo vacacional de Semana Santa, indicó Mauricio González, directivo de la Organización Nacional de Expendedores de Petróleo(Onexpo) en la entidad.

Explicó que los automovilistas están adquiriendo más gasolina de lo habitual y es por ello que en algunos casos, las estaciones no han logrado abastecerlos con lo adquirido previamente con sus proveedores.

"Al saturarse empiezan los rumores, fíjense que hay mucha fila, se me hace que no va a haber producto, empiezan a mandar audios, planteamientos, comunicados, asustar a la gente, la gente va y carga sus tanques, cuando normalmente lo cargaban una vez a la semana, ahora quieren estar con tanque lleno", subrayó en entrevista con El Horizonte.

Aún y con todos estos elementos, el vocero de la Onexpo reiteró que el abasto está garantizado para los siguientes días en el estado.

"Si existieran algunas gasolineras que no tuvieron combustible fue porque tuvieron demasiada demanda, o no pidieron a tiempo o no le pagaron a su proveedor. Hoy por hoy, en Nuevo León y todala región noreste hay suficiente combustible...hay que hacer más fila pero combustible si hay", aseveró.

Por lo pronto, González hizo un llamado a los socios de este organismo a mantener sus tanques llenos y tener suficiente inventario para este tipo de demandas extraordinarias.

La semana pasada la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó que de la escasez de gasolinas que se ha reportado en algunos lugares de la zona fronteriza de México con Estados Unidos, deriva de un incremento de estos combustibles en la región.

Lo anterior fue resultado de que en Estados Unidos los precios de las gasolinas están más elevados que en México, y los ciudadanos de ese país cruzan la frontera para abastecerse. Aún con la actualización temporal de los estímulos a las gasolinas en las fronteras, en promedio, los precios en México continúan siendo más bajos que en Estados Unidos.