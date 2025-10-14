Cerrar X
‘Respiran’ precios en NL: inflación se ubica en 3.35%

Durante el mes de septiembre de 2024 la inflación en el área metropolitana fue de 6.18%, lo que evidencia una baja importante

  14
  Octubre
    2025

En el último año, la inflación en Nuevo León “ha dado un respiro”, pues aunque los precios han aumentado, lo han hecho con mayor moderación. 

Para muestra es que mientras que en septiembre de 2024 la inflación en el área metropolitana fue de 6.18%, para igual mes de este año se ubicó en 3.35 por ciento. 

Este porcentaje es el más bajo para un septiembre en los últimos cinco años. 

De acuerdo con el Índice de Precios al Consumidor para el Área Metropolitana de Monterrey (AMM) del mes de septiembre que publica el Centro de Investigaciones Económicas (CIE) de la Facultad de Economía de la UANL con datos del Inegi, los alimentos, bebidas y tabaco son el indicador con mayor alza, de 1.54 por ciento. 

“En el Área Metropolitana de Monterrey, de septiembre de 2024 a septiembre de 2025, las familias regias promedio enfrentaron una in­flación anual general del 3.35%".

"En alimentos, bebidas y tabaco, hubo un aumento de 1.54%, y se observaron incrementos en el precio del bistec, la milanesa, el jamón y la carne en pulpa, trozo y molida”, indicó. 

Además, agregó, en muebles, aparatos y accesorios domésticos hubo un alza de 1.24 por ciento. 

En el caso de rubros como transporte y comunicaciones, destaca una ligera caída en el precio de la gasolina magna. 

Otro rubro es el de educación y esparcimiento; se registra una baja en el precio del material escolar, mientras que en vivienda bajaron los precios del gas natural y gas LP. 

Por otro lado, en su análisis, el CIE también señala que en ropa y calzado, destaca la caída en el precio de los pantalones para mujer de mezclilla, las camisas para hombre y los uniformes escolares.  

A eso se suma el rubro de salud y cuidado personal, donde se observa una baja en los precios de la pasta dental, las lociones y los perfumes.  

En tanto que en el apartado de otros gastos, no se registró ningún cambio. 

La semana pasada se informó que a nivel nacional, durante septiembre de este año, los precios en México retomaron su tendencia alcista al ubicarse en 3.76% y acumular dos meses consecutivos con incrementos.

El indicador se posicionó apenas por debajo del 3.78% previsto por los analistas encuestados, aunque por encima del 3.57% registrado en agosto.

No obstante, todavía se coloca por debajo del 4.58% de septiembre de 2024 y muy cerca del objetivo de 3% del Banco de México.

Los productos agropecuarios registraron una inflación de 2.76% anual, acelerándose con respecto al mes pasado.


