Salarios en Nuevo León aumentan un 7% en septiembre

El salario diario promedio de los trabajadores formales en Nuevo León mantiene en septiembre una tendencia al alza.

Un análisis de Coparmex con datos de Data Nuevo León y del Instituto Mexicano del Seguro Social indica que en septiembre el salario diario integrado promedio de los trabajadores inscritos en el IMSS en el estado fue de $680.10 pesos.

Ese monto fue 6.9% superior en términos nominales, y 3% en términos reales –descontando la inflación–, al del mismo periodo de 2024.

Sin embargo, hay municipios conurbados y también del Área Metropolitana de Monterrey con alzas salariales de doble dígito.

Uno es el caso de Salinas Victoria, cuyo salario diario en septiembre tuvo un aumento de 15.1% anual; en Pesquería, fue de 14.3%; en Apodaca, 8.8%; en García, 8.1%, entre otros.

El alza salarial en Nuevo León se mantiene por encima de la tasa de inflación, por la inercia del mercado laboral.

Aunque no es el que presenta el mayor repunte, San Pedro es el municipio con mayor salario diario integrado de los trabajadores afiliados al IMSS, seguido por los de Pesquería, Ciénega de Flores y Apodaca.

Al respecto, Cecilia Carrillo López, directora de Coparmex, Nuevo León, explicó que la ganancia real en salarios que registran los trabajadores es producto de la oferta y la demanda.

“El mercado laboral es muy sensible a los vaivenes económicos; en el caso de Nuevo León ha mostrado resiliencia y mantiene por encima del 1% la tasa de crecimiento del empleo formal".

"Lo que significa que sigue creciendo la demanda de trabajadores, de ahí que la inercia continúe en los salarios –de alzas reales positivas”, puntualizó.

La directiva agregó que Nuevo León es ejemplo de que es a través de la productividad de la generación de empleos formales que las familias obtienen mayor bienestar económico.

Cabe señalar que los salarios crecieron 3% real en el estado, cuando en septiembre el empleo formal lo hizo a una tasa de 1.4%, en comparación con el mismo mes de 2024, y cuando la tasa de crecimiento económico en Nuevo León durante ese periodo probablemente también fue inferior al 3% real que tuvieron los salarios.

