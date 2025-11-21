Cerrar X
finanzas_empleo_7eb6b3d4a4
Finanzas

Se agudiza creación de empleo en Estados Unidos

De enero a agosto de 2025 se han creado 684,000 puestos, siendo el menor número de posiciones para un mismo periodo desde 2009, donde incluso hubo pérdidas

  • 21
  • Noviembre
    2025

La generación de empleos en Estados Unidos pasa por una de sus etapas más críticas.

Y es que, aunque tuvo un repunte considerable durante agosto, en el acumulado del año, la creación de puestos laborales en ese país reporta niveles no vistos para un periodo similar desde 2009, es decir, cuando enfrentaban la Gran Recesión.

Datos oficiales publicados este jueves muestran que en los primeros nueve meses del año en curso se han creado únicamente 684,000 posiciones laborales en ese país, siendo el menor número para un mismo lapso desde el 2009 (omitiendo 2020, que fue atípico y se agravó con la pandemia). 

De hecho, durante los primeros nueve meses de 2009 (de enero a septiembre), Estados Unidos no creó empleos netos, sino que, por el contrario, perdió aproximadamente 3.89 millones de empleos. 

Analistas destacan que este periodo estuvo marcado por la Gran Recesión, que resultó en pérdidas significativas de puestos de trabajo.

A lo largo de 2009, las pérdidas de empleo se moderaron, pero el año cerró con una pérdida total de 4.7 millones de empleos.

Al hablar en específico de lo que ocurre en los primeros nueve meses del 2025, se observa que al interior, el sector privado reportó la creación de 646,000 puestos, muy por debajo de las posiciones laborales creadas en los primeros nueve meses del 2024.

En cuanto al sector público, las cifras arrojan que en ese periodo se crearon 38,000 posiciones laborales, muy por debajo de los 355,000 observados en los primeros nueve meses del 2024.

Tasa de desempleo, la mayor desde octubre de 2021

En cuanto al número de desempleados, se observó un incremento de 219,000 en septiembre, incrementando en siete de los últimos ocho meses. 

El incremento de septiembre llevó al número de desempleados a ubicarse en 7.603 millones, su mayor nivel desde septiembre del 2021. 

Respecto a septiembre del 2024, el número de desempleados registra un crecimiento de 702,000, ligando 29 meses al hilo con crecimientos anuales. 

Este aumento en septiembre llevó a la tasa de desempleo a aumentar a 4.4%, su mayor nivel desde octubre del 2021, cuando todavía la tasa estaba bajando después de lo sucedido por la pandemia.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

Whats_App_Image_2025_11_16_at_7_07_34_PM_bdc4539c06
CFE permite invertir en red eléctrica desde $100 pesos
Whats_App_Image_2025_11_13_at_8_19_04_PM_a0e39909ab
Se incrementa la inversión privada en Tamaulipas
cb4fa178_d5cc_4709_adfc_2a04ed44ed1d_61636e1905
Tiene Estado nivel histórico de inversión extranjera directa: NL
publicidad

Últimas Noticias

miguel_flores_sueldo_d4b71e0f89
Miguel Flores dona sueldo a jóvenes que van a Mundial de Robótica
EH_UNA_FOTO_2025_11_21_T140212_636_d323da8809
Tromba deja 35% de afectaciones en el municipio de Zaragoza
EH_UNA_FOTO_2025_11_21_T140901_606_a34d4069c9
Prefieren adoptar a bebés que a mayores de seis años en Saltillo
publicidad

Más Vistas

istockphoto_2094528663_612x612_20a9a09918
Día del Hombre 2025: qué significa y por qué se celebra en México
repechaje_mundial_2026_88f318e04d
Definen equipos que jugarían en Monterrey su pase al Mundial
nl_torres_sendero_799d2f8ef2
Torres Sendero ya prevende... y tiene proyectos clausurados
publicidad
×