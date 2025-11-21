Se agudiza creación de empleo en Estados Unidos

La generación de empleos en Estados Unidos pasa por una de sus etapas más críticas.

Y es que, aunque tuvo un repunte considerable durante agosto, en el acumulado del año, la creación de puestos laborales en ese país reporta niveles no vistos para un periodo similar desde 2009, es decir, cuando enfrentaban la Gran Recesión.

Datos oficiales publicados este jueves muestran que en los primeros nueve meses del año en curso se han creado únicamente 684,000 posiciones laborales en ese país, siendo el menor número para un mismo lapso desde el 2009 (omitiendo 2020, que fue atípico y se agravó con la pandemia).

De hecho, durante los primeros nueve meses de 2009 (de enero a septiembre), Estados Unidos no creó empleos netos, sino que, por el contrario, perdió aproximadamente 3.89 millones de empleos.

Analistas destacan que este periodo estuvo marcado por la Gran Recesión, que resultó en pérdidas significativas de puestos de trabajo.

A lo largo de 2009, las pérdidas de empleo se moderaron, pero el año cerró con una pérdida total de 4.7 millones de empleos.

Al hablar en específico de lo que ocurre en los primeros nueve meses del 2025, se observa que al interior, el sector privado reportó la creación de 646,000 puestos, muy por debajo de las posiciones laborales creadas en los primeros nueve meses del 2024.

En cuanto al sector público, las cifras arrojan que en ese periodo se crearon 38,000 posiciones laborales, muy por debajo de los 355,000 observados en los primeros nueve meses del 2024.

Tasa de desempleo, la mayor desde octubre de 2021

En cuanto al número de desempleados, se observó un incremento de 219,000 en septiembre, incrementando en siete de los últimos ocho meses.

El incremento de septiembre llevó al número de desempleados a ubicarse en 7.603 millones, su mayor nivel desde septiembre del 2021.

Respecto a septiembre del 2024, el número de desempleados registra un crecimiento de 702,000, ligando 29 meses al hilo con crecimientos anuales.

Este aumento en septiembre llevó a la tasa de desempleo a aumentar a 4.4%, su mayor nivel desde octubre del 2021, cuando todavía la tasa estaba bajando después de lo sucedido por la pandemia.

Comentarios