Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
Whats_App_Image_2026_02_03_at_12_05_13_AM_9797280894
Finanzas

Se ‘enciende’ guerra publicitaria entre refresqueras

Pepsi utiliza al oso polar de Coca-Cola en una prueba a ciegas y con ello reaviva la histórica guerra rumbo al Super Bowl 2026

  • 02
  • Febrero
    2026

La histórica rivalidad entre Coca-Cola y Pepsi, los gigantes globales de bebidas, ha vuelto a colocarse en el centro de las miradas con una nueva pieza publicitaria de Pepsi que utiliza al icónico oso polar, símbolo tradicional de Coca-Cola, en un anuncio donde este personaje “elige” Pepsi en una prueba de sabor a ciegas. 

De esta manera, la campaña ha reavivado la guerra publicitaria entre estas marcas emblemáticas, con la vista puesta en el Super Bowl 2026, uno de los escenarios más codiciados del marketing global.

La rivalidad entre estas compañías no es nueva: en 1975, Pepsi lanzó el famoso Pepsi Challenge, un experimento de sabor a ciegas en el que casi la mitad de los consumidores prefirió Pepsi sobre Coca-Cola.

Desde entonces, ambas marcas han invertido miles de millones de dólares en publicidad; hoy gastan más de $4,000 millones de dólares al año para mantener su presencia global.

WhatsApp Image 2026-02-03 at 12.05.38 AM.jpeg

Las estrategias publicitarias han evolucionado hacia formatos más creativos y directos, pero deben cumplir regulaciones: en Estados Unidos, la Federal Trade Commission (FTC) supervisa que los anuncios sean veraces y no engañosos, mientras que en México la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) protege al consumidor de publicidad que induzca a error o difame a otras marcas. 

Esto permite que las campañas comparativas siempre se basen en información verificable.

El uso del oso polar por parte de Pepsi demuestra que la batalla sigue centrada en el posicionamiento de marca y la influencia en la preferencia del consumidor.

Se suben al ring

Rivalidad a flote

El Reto Pepsi (1975): Pepsi lanzó pruebas de sabor a ciegas donde los consumidores elegían mayoritariamente su bebida por ser más dulce, lo que obligó a Coca-Cola a reaccionar (lanzando "New Coke" en 1985).

Diversificación: PepsiCo se expandió agresivamente hacia los alimentos (snacks como Frito-Lay), lo que le permite generar mayores ingresos totales que Coca-Cola Company.

Dominio de marca: A pesar de los ingresos de Pepsi, Coca-Cola sigue siendo la marca de refrescos más valiosa y vendida a nivel global y específicamente en mercados como México.

WhatsApp Image 2026-02-03 at 12.05.13 AM (2).jpeg

Lo más reciente

Enfoque en salud Ambas compañías han movido su campo de batalla hacia las opciones Zero Azúcar y bebidas funcionales debido a cambios en los hábitos de consumo.

Pepsi Challenge 2025: En renovaciones recientes, Pepsi afirma que el 66% de los participantes prefirieron su versión sin azúcar sobre la de su competidor.

El regreso del oso polar: Pepsi ha arreciado la guerra en 2026 con un anuncio para el Super Bowl LX donde el icónico oso polar (símbolo de Coca-Cola) elige una Pepsi Zero Sugar tras una prueba a ciegas.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

AP_26035012231320_892309df50
Sam Darnold: de suplente con 49ers a jugar el Super Bowl
super_bowl_ice_51b54f8048
NFL descarta redadas migratorias durante el Super Bowl LX
deportes_superbowl_2026_97a5f54059
Patriots y Seahawks calientan el Super Bowl sin extravagancias
publicidad

Últimas Noticias

Whats_App_Image_2026_02_03_at_7_30_04_PM_133d11d8f2
Entregan en U-ERRE la primera medalla Laynez Potisek
8d338c133c764561d128f5697322eec833fdcce8_1afb67c0cd
Trump y Petro sellan deshielo diplomático en la Casa Blanca
Whats_App_Image_2026_02_03_at_6_07_20_PM_1f42dd8a19
Semáforo del Agua analizará escenario hídrico para 2026
publicidad

Más Vistas

tamaulipas_karime_gonzalez_a2d091ac19
Buscan a Karime Duck González, desaparecida en Matamoros
hombre_muerto_camioneta_matamoros_2dd6eb96cd
Muere hombre tras presunto ataque armado en Matamoros
AP_26032707387390_fccafff5b1
Conoce a todos los ganadores de los Premios Grammy 2026
publicidad
×