Se ‘enciende’ guerra publicitaria entre refresqueras

La histórica rivalidad entre Coca-Cola y Pepsi, los gigantes globales de bebidas, ha vuelto a colocarse en el centro de las miradas con una nueva pieza publicitaria de Pepsi que utiliza al icónico oso polar, símbolo tradicional de Coca-Cola, en un anuncio donde este personaje “elige” Pepsi en una prueba de sabor a ciegas.

De esta manera, la campaña ha reavivado la guerra publicitaria entre estas marcas emblemáticas, con la vista puesta en el Super Bowl 2026, uno de los escenarios más codiciados del marketing global.

La rivalidad entre estas compañías no es nueva: en 1975, Pepsi lanzó el famoso Pepsi Challenge, un experimento de sabor a ciegas en el que casi la mitad de los consumidores prefirió Pepsi sobre Coca-Cola.

Desde entonces, ambas marcas han invertido miles de millones de dólares en publicidad; hoy gastan más de $4,000 millones de dólares al año para mantener su presencia global.

Las estrategias publicitarias han evolucionado hacia formatos más creativos y directos, pero deben cumplir regulaciones: en Estados Unidos, la Federal Trade Commission (FTC) supervisa que los anuncios sean veraces y no engañosos, mientras que en México la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) protege al consumidor de publicidad que induzca a error o difame a otras marcas.

Esto permite que las campañas comparativas siempre se basen en información verificable.

El uso del oso polar por parte de Pepsi demuestra que la batalla sigue centrada en el posicionamiento de marca y la influencia en la preferencia del consumidor.

Se suben al ring

Rivalidad a flote

El Reto Pepsi (1975): Pepsi lanzó pruebas de sabor a ciegas donde los consumidores elegían mayoritariamente su bebida por ser más dulce, lo que obligó a Coca-Cola a reaccionar (lanzando "New Coke" en 1985).

Diversificación: PepsiCo se expandió agresivamente hacia los alimentos (snacks como Frito-Lay), lo que le permite generar mayores ingresos totales que Coca-Cola Company.

Dominio de marca: A pesar de los ingresos de Pepsi, Coca-Cola sigue siendo la marca de refrescos más valiosa y vendida a nivel global y específicamente en mercados como México.

Lo más reciente

Enfoque en salud Ambas compañías han movido su campo de batalla hacia las opciones Zero Azúcar y bebidas funcionales debido a cambios en los hábitos de consumo.

Pepsi Challenge 2025: En renovaciones recientes, Pepsi afirma que el 66% de los participantes prefirieron su versión sin azúcar sobre la de su competidor.

El regreso del oso polar: Pepsi ha arreciado la guerra en 2026 con un anuncio para el Super Bowl LX donde el icónico oso polar (símbolo de Coca-Cola) elige una Pepsi Zero Sugar tras una prueba a ciegas.

