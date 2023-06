Se requiere inversión público-privada: Coparmex sobre 'apagones'

Coparmex pidió a la Comisión Federal de Electricidad invertir para asegurar la generación de electricidad y evitar fallas en el suministro.

Debido a los “ apagones” que se han experimentado en distintos puntos del país, la Coparmex afirmó que lo que se requiere es de una inversión público-privada para generar energía suficiente, atender la alta demanda y evitar que eso siga sucediendo.

“Con un consumo mayor a 52,000 mega watts (mw), el país registró esta semana una demanda máxima histórica de electricidad.

Autoridades tienen el reto de sacar adelante un Sistema Eléctrico Nacional (SEN) que impulse el bienestar a través de la sustentabilidad”, afirmó el organismo encabezado por José Medina Mora.

Dichos apagones se han dado debido a la alta demanda de energía para aires acondicionados ocasionada por las elevadas temperaturas que se presentan.

Por ello insistimos en que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) debe invertir junto con la iniciativa privada en el Sistema Eléctrico Nacional (SEN) para asegurar la generación y evitar fallas en el suministro, reiteró.

Agregó que esta situación es preocupante, toda vez que conlleva pérdidas económicas en los sectores de manufactura, automotriz y para los servicios en general que utilizan la energía eléctrica como insumo básico; además de las afectaciones a los hogares y el riesgo que representa para la vida el incremento en las temperaturas.

También reconoció que la “CFE Transmisión y Distribución no ha incrementado su capacidad de transformación y no ha integrado nuevas centrales eléctricas de generación, por lo que, si no invierte en el sistema e incluso no permite la participación privada en la generación de energías verdes, se pondrá en duda la capacidad del SEN, lo que podría afectar las decisiones de las empresas que quieren aprovechar la oportunidad del “nearshoring”.

“Nos pronunciamos nuevamente por que exista libre competencia y transparencia en el Sector Eléctrico para que las inversiones que realiza la Comisión se complementen con las del sector privado y se pueda crear la oferta de energía limpia y barata que

México necesita”, recalcó.

Según la CFE, con la onda de calor se estima que la demanda de energía aumente hasta un 5% en todo México.