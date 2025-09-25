Cerrar X
Se reúne Ebrard con Embajador de China y abordan tema arancelario

La Secretaría de Economía destacó un diálogo constructivo tras el inicio de la revisión china a medidas restrictivas, buscando proteger industria y empleo

  • 25
  • Septiembre
    2025

 La Secretaría de Economía (SE) se pronunció sobre el inicio de un proceso de revisión por parte de China a las medidas restrictivas anunciadas por el gobierno federal en semanas recientes.

La dependencia federal señala que todas las decisiones en materia comercial adoptadas por el país son soberanas y respetan los límites máximos arancelarios establecidos por la Organización Mundial de Comercio.

“A estas (decisiones) las motiva el objetivo referido de proteger a la industria y los trabajadores del país, así como corregir el crecimiento del déficit comercial de México con otros países, máximo que ha sido del 83% en los últimos cinco años.

Como lo expuso el secretario Marcelo Ebrard al Embajador de la República Popular China, Daojiang Chen, y como se ha transmitido al gobierno de ese país a través de diferentes canales, las recientes decisiones de México derivan de un legítimo interés nacional y no de presiones externas; ni de un diseño con criterio geopolítico”, explicó la SE.

Tras una reunión entre Ebrard y Chen, la dependencia reiteró su disposición de mantener un diálogo constructivo en materia económica y comercial con las autoridades de la República Popular China relevantes para estos temas.

Por ello ha girado una atenta invitación a sus autoridades para enviar una delegación a nuestro país y mantener conversaciones en la materia.


